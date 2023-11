„SUA nu mai vor doi zombie, proveniți din două partide zombie”. Candidații independenți vor să profite de nepopularitatea lui Biden și a lui Trump

În perspectiva unui meci revanșă între democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024 din SUA, un număr mare de mare de candidați terți, fie că provin din alte partide, fie că sunt de stânga, speră să câștige favorurile alegătorilor.

Oamenii nu mai vor „doi candidați zombie”

Acești candidați (optimiști) provin din diferite medii: unii sunt membri ai Congresului, alții au acreditări academice impresionante și există chiar un descendent al uneia dintre cele mai proeminente familii politice din SUA. Cu toate acestea, chiar dacă un alt duel Trump-Biden este departe de a-i mulțumi pe toți alegătorii americani, șansele celorlalți candidați sunt extrem de reduse.

George Washington, primul președinte american, a fost singura persoană care și-a preluat mandatul fără apartenență la un partid. Nici un președinte în exercițiu nu a mai pierdut nominalizarea partidului său din 1856 încoace. Și nici un partid nou nu a mai intrat la de când Abraham Lincoln a fost ales sub steagul republican în 1860. În ciuda acestor constatări, unii dintre candidați cred că nemulțumirea populară față de un alt duel Biden-Trump este suficient de puternică pentru ca ei să aibă șansa de a intra în istorie.

„Este un mediu foarte favorabil pentru candidații independenți”, a declarat Jill Stein, care a candidat la președinție în 2012 și 2016 sub sigla Partidului Verde. „Există un apetit real pentru politica bazată pe principii și integritate. Oamenii sunt dornici să aibă opțiuni, dincolo de cei doi candidați zombie care ne sunt băgați pe gât și de cele două partide zombie”, a spus ea.

Candidații se înghesuie

La fiecare alegeri apar candidați puțin cunoscuți, fără șanse reale de a prelua puterea, dar în această toamnă și-au manifestat interesul mai mulți decât de obicei. Stein, care este de asemenea medic și activistă de mediu, a anunțat că își va lansa a treia campanie prezidențială în 2024, revenind asupra deciziei de a susține un alt candidat.

În rândul democraților, un membru puțin cunoscut al Congresului îl provoacă pe președintele Biden în alegerile primare ale partidului. Reprezentantul Dean Phillips, din Minnesota, consideră că democrații se îndreaptă spre un dezastru dacă vor să obțină realegerea unui președinte nepopular, a cărui vârstă ridică multe semne de întrebare. „Spun doar cu voce tare ceea ce toată lumea gândește”, a declarant Phillips.

Robert F. Kennedy Jr, nepotul președintelui John F. Kennedy, s-a retras din alegerile primare democrate în octombrie și candidează acum ca independent. Avocat specializat în dreptul mediului și militant anti-vaccin, el se bucură de o cotă de popularitate mai mare în rândul republicanilor decât al democraților, în ciuda legăturilor sale familiale profunde cu Partidul Democrat. Senatorul Joe Manchin, un democrat din Virginia de Vest, a anunțat că nu va candida la realegerea sa anul viitor, dar ar putea fi tentat de o campanie prezidențială ca independent, scrie

Biden, prea bătrân. Trump are probleme cu justiția

Potrivit unui sondaj de opinie realizat în august de NORC Center for Public Affairs Research și comandat de Associated Press, 75% dintre americani cred că Joe Biden nu ar trebui să candideze din nou la președinție, în timp ce 69% consideră că nici Donald Trump nu ar trebui să candideze. Americanii consideră că Biden, în vârstă de 81 de ani, este prea bătrân pentru responsabilitățile Casei Albe. Alegătorii sunt, de asemenea, divizați în ceea ce privește acuzațiile în justiție împotriva lui Trump (77 de ani), care a fost pus sub acuzare de patru ori și va fi judecat anul viitor.

Aproape 80% dintre respondenți au susținut că Biden este prea bătrân pentru a fi eficient pentru încă patru ani de mandat, el fiind deja cel mai bătrân președinte american în exercițiu din istorie. Aproximativ jumătate dintre americani au fost de acord cu decizia Departamentului de Justiție de a-l pune oficial sub acuzare pe Trump pentru manevrele sale de a încerca să rămână în funcție în ciuda pierderii alegerilor din 2020.

Conștienți de cota de popularitate mediocră a candidaților lor, atât democrații, cât și republicanii urmăresc îndeaproape campaniile independenților care, deși nu preiau puterea, ar putea juca un rol în rezultatul alegerilor dacă împart voturile într-o cursă strânsă.

Sondaje din ce în ce mai negre pentru Biden

Luna noiembrie a început cu vești proaste pentru Biden, odată cu sondajele New York Times/Siena College, care îl arătau pe Trump în avantaj în patru din cele șase state cu influență, dar curând au urmat mai mulți indicatori ai pericolului electoral cu care se confruntă actualul președinte al SUA. În cele mai recente sondaje din această lună de la 13 institute de sondaje separate, poziția lui Biden este mai proastă decât în toate sondajele lor anterioare, cu excepția a două dintre ele.

Și, în timp ce sondajele sugerează că cea mai mare parte a tendinței provine de la alegătorii care îl abandonează pe Biden – care ar putea deveni indeciși, dar nu ar putea trece la susținerea lui Trump – republicanul a început, de asemenea, să câștige avânt. Cota de vot a lui Trump în media națională a sondajelor este mai mare acum decât în orice moment al anului trecut. Datele la nivel de stat sunt la fel de izbitoare: în plus față de sondajele New York Times/Siena, în ultima săptămână și jumătate, alte sondaje au arătat că Trump are un avans de 8 puncte în Arizona și de 5 puncte în Michigan, scrie

Recenta cădere a lui Biden – și situația sa politică cu aproximativ 11 luni înainte de ziua alegerilor – reprezintă un derapaj față de circumscripții democrate de încredere, cum ar fi alegătorii tineri, izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu și creșterea candidaților independenți și a terților care ar putea deturna voturi atât de la Biden, cât și de la Trump.

Pierderea electoratului mai tânăr. Dar nu se știe câți

Sondajul NBC News de săptămâna trecută a avut un rezultat uimitor: Trump l-a devansat pe Biden în rândul alegătorilor mai tineri de 35 de ani (46% la 42%). Alte sondaje arată, de asemenea, o cursă strânsă cu ceea ce a fost un electorat democrat de încredere. Biden a avut doar un avans de o singură cifră în rândul alegătorilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani în sondajele din această lună de la Morning Consult (Biden +2), Fox News (Biden +7) și Quinnipiac University (Biden +9). (Trump l-a condus pe Biden în toate cele patru sondaje în rândul tuturor alegătorilor).

Doar câteva sondaje arată că Biden are un avans în rândul alegătorilor tineri care se apropie de marjele sale electorale din 2020, dar acestea sunt excepția, nu regula. Acest lucru a provocat o dezbatere cu privire la faptul dacă Trump are cu adevărat un avans în rândul alegătorilor mai tineri, așa cum sugerează sondajele, sau dacă aceste cifre sunt rezultatul unor sondaje părtinitoare.

O teorie populară speculează că alegătorii tineri liberali care nu sunt entuziasmați de Biden și de partidul său – de exemplu, din cauza sprijinului administrației sale pentru Israel în războiul cu Hamas – nu participă la sondaje în acest moment, chiar dacă mulți dintre ei vor vota pentru el în noiembrie anul viitor. Dar Biden, cel mai în vârstă președinte din istorie, nu a fost niciodată bine cotat în rândul alegătorilor mai tineri. Iar sondajele telefonice – din cele patru menționate mai sus, toate, cu excepția Morning Consult, au fost realizate prin telefon – sunt o modalitate dificilă de a ajunge la alegătorii tineri.

Trump câștigă și la cota de popularitate

Marjele scăzute ale lui Biden în fața lui Trump sunt un lucru. Dar există alte două tendințe sub cifrele acestor sondaje, care îi dau bătăi de cap președintelui în exercițiu. În primul rând, cota sa de popularitate – deja scăzută din punct de vedere istoric pentru un președinte în acest moment al primului său mandat – este în scădere.

Ratingul de aprobare al lui Biden a coborât la 38% în media FiveThirtyEight la începutul acestei luni, cel mai scăzut din iulie 2022. În mod similar, atunci când Biden a atins 40% în media RealClearPolitics în această lună, a fost cea mai mică valoare din august 2022.

Între timp, cifrele lui Trump sunt în creștere. Cu puțin mai mult de un an în urmă, media RealClearPolitics îl plasa pe Trump între 42% și 46% într-un meci față în față cu Biden. Nu numai că Trump a depășit 46% pentru prima dată la începutul acestei luni, dar săptămâna aceasta a depășit 47%, un procent aproximativ egal cu partea sa de voturi în alegerile din 2020.

Majoritatea sondajelor care îl arată pe Trump cu o majoritate de voturi nu includ votanții indeciși – o decizie metodologică discutabilă fiind atât de departe de ziua alegerilor, mai ales într-o cursă ipotetică între doi candidați antipatizați de electorat. Dar chiar și sondajele care raportează alegătorii indeciși îl arată pe Trump în creștere, cum ar fi sondajul Fox News, care îl avea pe Trump cu un ușor avans față de Biden, 50% față de 46%.

Democrații au cheltuit bani degeaba

Se obișnuiește atribuirea oricărei schimbări în sondajele de opinie ale unui președinte unor evenimente recente, cum ar fi războiul Israelului cu . Dar pentru Biden, realitatea este puțin mai complicată. Media FiveThirtyEight arată o scădere destul de constantă a ratingului de aprobare a lui Biden începând cu luna mai. Cea a RealClearPolitics merge înapoi până în aprilie.

Între timp, ratingul mediu favorabil lui Trump a crescut de fapt în mod constant în ultimele două luni, crescând de la 39% la 1 septembrie la 42% miercuri după-amiază, potrivit FiveThirtyEight.Veștile proaste pentru Biden nu se limitează la sondajele naționale. Și asta în ciuda unei campanii publicitare care a durat trei luni pentru a crește procentele președintelui.

De la jumătatea lunii august, Biden și Comitetul Național Democrat au cheltuit aproximativ 12 milioane de dolari pe reclame TV în statele nehotărâte (swing states), potrivit firmei de monitorizare AdImpact. În cea mai mare parte a toamnei, Biden a cheltuit aproximativ un milion de dolari pe săptămână, deși această sumă a fost înjumătățită în ultimele săptămâni.

Dar banii nu au ajutat. În plus față de sondajele New York Times/Siena care arată că Trump îl devansează pe Biden în Arizona, Georgia, Nevada și Pennsylvania, Trump l-a devansat pe Biden în șase din cele șapte state în care se desfășoară sondaje realizate de Morning Consult și Bloomberg News. Au existat, de asemenea, unele rezultate uimitoare în alte state câștigate de Biden în 2020. Săptămâna trecută, Trump avea un avans de 8 puncte într-un sondaj Noble Predictive Insights în Arizona și de 5 puncte într-un sondaj EPIC-MRA în Michigan.