Sud-americanii, spectacol total în Qatar – Ecuador! Scandare specială a fanilor pentru organizatori + moment tensionat în tribune. Video

Suporterii celor 32 de echipe de la Campionatul Mondial din 2022 au aflat cu stupoare că nu vor putea bea bere pe niciunul dintre cele opt stadioane din Qatar. Astfel, fanii pot consuma băturile alcoolice doar în Fan Festival şi în alte câteva spaţii cu licenţă specială.

În timpul meciului Qatar – Ecuador, fanii sud-americani şi-au adus aminte că nu pot consuma bere în tribune şi au început să cânte: “queremos cerveza” (n.r. vrem bere). Clipul a ajuns rapid pe Twitter şi a devenit viral.

cu doar două zile înainte de startul Campionatului Mondial 2022. Decizia a produs stupoare în rândul suporterilor, care sperau să ude succesul favoriţilor cu o bere rece.

🇪🇨Ecuador fans chanting “we want beer” (“queremos cerveza”) in the opening World Cup game at Qatar.

