Sufletul pereche în funcție de zodie. Care este partenerul ideal pentru tine

Un suflet pereche nu este atât de rar pe cum ai crede, el putând fi descoperit în funcție de felul fiecăruia de a fi, dar și de așteptările pe care le au oamenii de la cei din jur.

ADVERTISEMENT

Află care este partenerul ideal pentru tine în funcție de , dar și care sunt lucrurile cu care rezonați și sunteți pe aceeași lungime de undă sau dimpotrivă.

Care este sufletul pereche pentru fiecare nativ în parte

Berbec

Ești genul de persoană căruia îi place să trăiască la intensitate maximă și nu are timp să fie tras în jos, motiv pentru care ai nevoie de un partener de viață care să țină pasul cu tine. Sufletul ideal poate fi dintre nativii Berbec, Săgetător, Gemeni și Vărsător.

ADVERTISEMENT

Taur

Are nevoie de cineva romantic, loial și care are ochi numai pentru el. Persoana iubită trebuie să fie de încredere, directă și să nu se joace cu mintea lui pentru că nu are timp de așa ceva. Potențialele perechi pot fi realizate alături de Rac, Capricorn, Fecioară și Pești.

Gemeni

Ai pretenții destul de mari legat de relațiile de și cauți pe cineva cu un simț ridicat al umorului. Trebuie să fie cineva care să te facă să te simți special, cu care să nu te plictisești, să fie amuzant, inteligent și interesant, cum ar fi Leul, Balanța, Berbecul și Vărsătorul.

ADVERTISEMENT

Rac

Potrivit astrologilor, acest nativ are o inimă mare și multă dragoste de oferit. Este persoana care are nevoie de cineva inteligent, afectuos și care să-l facă să se simtă iubit și special. Sufletul pereche poate fi găsit alături de Scorpion, Taur, Pești și Fecioară.

Leu

Ești atras de oamenii care au încredere în sine, care sunt oarecum misterioși. Cauți pe cineva gata de aventură, care să nu aibă teamă să iasă din zona de confort și care să te țină în priză, cum ar fi Gemenii, Balanța, Săgetătorul și Berbecul.

ADVERTISEMENT

Fecioară

Cauți un suflet pereche complex, sofisticat, hotărât și ambițios, cineva care are mereu câte ceva de făcut legat de muncă. În plus, vrei un partener de viață implicat în relația amoroasă, printre aceștia numărându-se: Scorpion, Capricorn, Rac și Taur.

Balanță

Te numeri printre persoanele cu standarde înalte legat de dragoste și nu vei alege niciodată o persoană la întâmplare. Sufletul pereche trebuie să împace fizicul, creierul și încrederea în sine, dar și să fie genul care să nu suporte plictiseala. Gemenii, Vărsătorul, Săgetătorul și Leul sunt cei cu care te potrivești.

ADVERTISEMENT

Scorpion

Pentru tine dragostea este profundă, intensă și necondiționată, de aceea îți trebuie cineva care să te provoace și să țină mereu flacăra iubirii aprinsă. Sufletul ideal este la rândul său profund, are o minte ascuțită și un pic de mister, așa cum sunt Peștii, Fecioara, Capricornul și Racul.

Săgetător

Iubești atât de mult libertatea și independența încât nu ai nevoie de cineva lipicios sau posesiv. Vrei un om pus pe distracție și cu o minte deschisă, care să nu vrea să te schimbe sau să pună reguli. Potențialii parteneri de viață ar putea fi Leul, Vărsătorul, Berbecul și Balanța.

ADVERTISEMENT

Capricorn

Ești o persoană dificilă, care caută un partener de viață cu clasă și eleganță, dar și care să fie mândru de el. Inteligența nu trebuie să lipsească și nici loialitatea. Peștii, Taurul, Fecioara și Scorpionul sunt zodiile cu care poți face o pereche bună.

Vărsător

Ești în căutarea unei persoane distractive, plină de viață și înzestrată cu mult umor. Dacă te face să zâmbești cu gura până la urechi, atunci poate face orice. Gătitul este un plus, care s-ar putea găsi la Balanță, Berbec, Gemeni și Săgetător.

Pești

Această zodie trăiește în propria sa lume și nu ia viața prea în serios, de aceea persoana iubită trebuie să aibă încredere în sine și abilitatea de a nu gândi liniar. Peștii caută pe cineva cu care să se conecteze, lucru pe care-l pot face alături de Rac, Scorpion, Capricorn și Taur.