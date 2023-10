Suma uriaşă investită de Dan Şucu în bazele sportive: “Nu mă aştept să îmi recuperez banii”

Patronul giuleștenilor, Șucu, are însă un as în mânecă. Șucu pregătește o investiție record de 20 de milioane de euro în baze sportive dedicate juniorilor. Proiectul are ca scop producerea de fotbaliști pentru prima echipă.

Rapid, investiție record în infrastructură

“Fiecare dintre noi ne vedem prezența în societate în felul nostru. Fiecare dintre noi, până la urmă, beneficiem sau nu de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Eu sunt unul dintre cei care au beneficiat.

ADVERTISEMENT

Sigur că am muncit pentru beneficiul respectiv, dar sunt unul dintre cei care au beneficiat. Modul în care văd organizarea și implicarea mea în sport este relativ simplă. Eu văd 10 baze sportive în București și în alte orașe în țară.

Pe care intenționez să le construiesc din banii proprii. În care aș dori să văd între 3000 și 5000 de copii care fac acolo sport. Și asta e din punctul meu de vedere, modul meu de a recunoaște societății ajutorul primit”, a declarat Dan Șucu pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Cu oameni pricepuți aflați în poziții cheie, Rapid planuiește să devină principala forță a campionatului. Totul începe de la copii și juniori, acolo unde Șucu va urma modelul lui Hagi, acela de a produce jucători.

Șucu investește în viitorul Rapidului

“Înseamnă minim 20 de milioane. Dar nu e, din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi ar trebui să facă, în funcție de putere, ceva pentru societatea din care trăim. Nu mă aștept din punctul în care le-am făcut să vin cu bani de acasă.

ADVERTISEMENT

Ele ar trebui să se autosusțină. Dar dacă discutăm despre a le amortiza și a face profitabilitate acolo, e foarte puțin probabil în acest moment, nu este target-ul pe care îl gândesc.

Din punctul meu de vedere, eu văd această parte pentru sportul de mase. Automat din 5.000 de copii care fac sport automat vei avea niște sportivi care automat merită să meargă mai departe. Așa că avem cealaltă parte, zona de elită, care merg mai departe.

Zona de elită este sub umbrela Rapid și pe cheltuiala Rapidului, zona de sport de masă este de implicare socială. Iar acolo, copiii, cu ajutorul infrastructurii, sunt pe cheltuiala părinților. Sub umbrela ideii de Școala de fotbal Rapid, iar apoi elita, la partea de juniori și seniori”, a completat Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

SUFLET DE RAPIDIST este o emisiune marca FANATIK.RO. Show-ul se transmite în direct, marți, de la ora 13.30, EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Premiera emisiunii va putea fi urmărită joi, de la 10:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.