Suporterii FCSB-ului, amenințări pentru Andrei Vlad după gafa din partida cu FC Argeș: „Îl vom înjura tot meciul!”. Exclusiv

FCSB a înregistrat un nou eșec în după ce a fost învinsă de FC Argeș, 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de George Ganea, în urma unei gafe impardonabile făcute de portarul „roș-albaștrilor”, Andrei Vlad.

Suporterii FCSB-ului, amenințări pentru Andrei Vlad, după gafa din partida cu FC Argeș

că suporterii FCSB-ului nu mai vor să-l vadă pe Andrei Vlad în poartă. Ba, mai mult, acesta spune că, în cazul în care va continua să joace titular, ultrașii îl vor înjura pe tot parcursul meciului.

a mai punctat faptul că, la finalul partidei cu FC Argeș, unul dintre oficialii echipei i-a îndemnat pe jucători să nu meargă să salute suporterii care au făcut deplasarea la Pitești. Însă, șase jucători și preparatorul fizic Thomas Neubert nu au respectat această indicație.

Gheorghe Mustață: „Toate meciurile le-am pierdut pe mâna portarilor!”

Cum ți s-a părut meciul dintre FC Argeș și FCSB?

– O bătaie de joc din partea tuturor la adresa suporterilor! Ce poate fi asta? Dacă eu îi spun lui Gigi de două luni de zile, când am avut o discuție, că am pierdut patru campionate pe mâna lui Vlad și de abia acuma și-a dat seama… asta este!

Da, a anunțat că îl va scoate din poartă pe Andrei Vlad.

– Mă mir că a luat poziția asta.

Târnovanu cum ți se pare?

– Târnovanu te-a scos la meciul cu Sepsi, când trebuia să iei bătaie. Copilul ți-a adus un punct, singur. Ce, ieri a avut evoluții slabe? A ieșit când a trebuit. Se vede clar că are atitudine de portar.

Important este să fie serios și concentrat la meci. Pentru că, dacă te uiți, toate meciurile le-am pierdut pe mâna portarilor. Ultimele patru campionate le-am pierdut numai din cauza portarului! La fel și în cupele europene.

Mă bucură faptul că acum Gigi și-a dat seama. Și ne-am mai bucura, dacă nu s-ar mai băga la echipă.

Gheorghe Mustață: „Un oficial i-a îndemnat pe jucători să nu vină la salut!”

Pare puțin probabil să nu se mai bage la echipă.

– Mă, frate, să-și aleagă doi-trei jucători, ăsta este punctul nostru de vedere, al suporterilor. Să-și aleagă doi-trei jucători, pe care vrea să-i vândă, și să joace cu ei titulari non-stop. Antrenorul are obiectiv să joace cu ei titulari non-stop, iar în privința celorlalți să-l lase pe antrenor să-și facă treaba, ca să știe cum lucrează la antrenamente, cum pregătește echipa!

Toți patronii fac asta, nu numai Gigi. Toți proprietarii de cluburi asta fac: „Bă, mie mi-l bagi pe ăsta și pe ăsta în teren, pregătești echipa cum vrei, dar o pregătești cu ăștia în teren!”.

În stilul ăsta, sunt demoralizați și jucătorii, nu știu ce au de făcut.

Înțeleg că suporterii sunt nemulțumiți de toți jucătorii, nu doar de Vlad.

– Noi vom avea o poziție la meci, pentru că au venit să salute galeria decât șase jucători. Un oficial i-a îndemnat pe jucători să nu vină la salut, dar o să am o discuție personală cu el. Nu e vorba de Meme, nu dau nume. I-a îndemnat pe toți să nu vină, numai că șase inși au venit, inclusiv Thomas Neubert a venit.

Care sunte cei șase jucători?

– Au fost Keșeru, Cristea, Burlacu… nu mai știu, șase inși au fost.

Gheorghe Mustață: „Îl vom înjura tot meciul pe Vlad!”

Care este relația dintre galerie și Andrei Vlad?

– Am discutat cu el. Am îngropat securea, dar uite că a dezgropat-o el iar, prin ceea ce a făcut acolo. Oamenii nu mai vor să-l vadă în poartă. Dacă-l mai văd în poartă… eu nu l-aș sfătui, pentru că îl vom înjura tot meciul și e păcat. E un copil care a greșit iar. Trebuie să se concentreze, ca pe viitor să știe ce are de făcut. Dar oamenii îl vor contesta foarte dur.

Crezi că Andrei Vlad nu este portar de FCSB sau l-au făcut să clacheze toate aceste scandaluri?

– Nu cred lucrul acesta, pentru că el a fost singurul jucător care, indiferent de grejeala pe care a făcut-o, a fost titularizat din nou. Nu ca ceilalți care, atunci când greșesc, sunt trecuți pe bancă.

Gheorghe Mustață: „Octavian Popescu a fost primul care a plecat la vestiar!”

La finalul meciului cu FC Argeș, Octavian Popescu a fost surprins plângănd.

– Păi, plânge copilul, că își dorește foarte mult un campionat. Cine nu-și dorește? Dar, chiar dacă plângi, nu înseamnă că trebuie să ignori suporterii… el a fost primul care a plecat la vestiar, îndrumat de acel oficial. Nici eu nu am înțeles gestul oficialului respectiv, dar o să-l sun și poate mă face să înțeleg.

Gigi Becali ar vrea să-l readucă pe Bogdan Stancu la FCSB.

– Bogdan nu știu dacă vine, că la ce vede că se întâmplă cu Keșeru… Dar, dacă ar veni, ar fi un câștig pentru noi. E un stelist adevărat. Din ce am înțeles, mai are un an de contract.