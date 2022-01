Șurubel a dat-o de gol pe Adela Popescu. Ce face prezentatoarea în culisele emisiunii Vorbește lumea

Șurubel a dezvăluit un lucru despre Adela Popescu pe care telespectatorii nu îl știau. Colegul prezentatoarei de la Vorbește lumea a dat-o de gol pe blondină în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Șurubel și Bogdan de la Vorbește lumea au fost invitați de Măruță în emisiunea sa de la PRO TV, acolo unde au făcut câteva farse telefonând la câteva numere din străinătate.

Măruță l-a provocat pe Șurubel să o sune și pe Adela Popescu, însă acesta a spus că nu crede că va răspunde întrucât mai mult ca sigur alăpta la ora difuzării show-ului de la ora 15.

Adela Popescu își alăptează fiul în culisele emisiunii Vorbește lumea

Vorbind despre Adela, Șurubel a spus că vedeta matinalului de la PRO are grijă de copilul născut nu de mult chiar și în timpul emisiunii. Soția lui Radu Vâlcan alăptează în culisele emisiunii Vorbește lumea, în pauzele de publicitate.

„Mai alăptează și în timpul emisiunii. Nu știu dacă ai observat, când apare răvășită”, a declarat Șurubel despre Adela Popescu, la .

Cel de-al treilea copil pe care l-a adus pe lume prezentatoarea anul trecut, pe nume Adrian, ocupă mare parte a timpului vedetei. Astfel că, deși muncește din greu în fiecare dimineață, nu se poate dezlipi de bebeluș. Uneori îl mai duce pe platoul emisiunii atunci când nu are cu cine să-l lase.

Mamă a trei copii și prezentatoare de succes

Nașterea lui Adrian a fost una destul de dificilă. Adela a spus în cadrul show-ului pe care îl prezintă, la scurtă vreme după ce a devenit , că s-a gândit ce a fost în capul ei când a făcut încă un copil.

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă… Cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți. De data asta am mai făcut unul. Am ales să nasc tot natural”, a mărturisit prezentatoarea de la PRO TV.

Cu toate acestea, Adela a reușit să demonstreze de-a lungul anilor că poate face față cu brio provocărilor vieții de familie și muncii adesea istovitoare pe care trebuie să o facă în cadrul televiziunii.