Suspiciuni de fraudă la Ministerul Economiei. Florin Cîțu trimite Corpul de Control al prim-ministrului

Florin Cîțu a decis să trimită Corpul de Control al prim-ministrului la Ministerul Economiei, în urma unor suspiciuni de fraudă apărute vineri. Se presupune că unii consilieri, cei care spijineau firmele pentru obținerea eligibilității, obțineau informațiile necesare chiar de la cei care aveau acces la platforma de granturi.

Dintre cele 531 de proiecte aprobate pentru finanțare, 353 au fost depuse în ultimele două zile ale perioadei de înscrieri, iar cele mai multe dintre ele ar fi avut punctaj maxim. Frauda ar ajunge la o sumă colosală, în jur de 500 de milioane de euro.

Vorbim despre bani europeni, fonduri nerambursabile pentru IMM-uri. Un număr de 27.736 firme au aplicat pentru obținerea banilor europeni, iar admiterea la finanțare s-a făcut în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de proiecte.

Practic reprezentanții firmelor sunt suspectați că ar fi schimbat datele proiectelor astfel încât să-și mărească punctajul și să obțină finanțarea. Aproape 70% dintre proiectele eligibile au apărut în ultimele 48 de ore.

„Ne așteptam să vină multe solicitări în ultima sută de metri pentru că măsura este bazată pe un punctaj și nu pe criteriul de primul venit primul servit. Foarte multe solicitări au punctaj maxim pentru că aplicanții puteau vedea în aplicație care le este punctajul. Astfel puteau să își regleze solicitările în așa fel încât să ajungă la punctajul maxim”, a explicat Claudiu Năsui pentru România TV.

„Singurele aplicații care pot trezi suspiciuni sunt aplicațiile venite pe ultima sută de metri cu procente de cofinanțare aproape de limita de cofinanțare dar deasupra liniei. Iar asta pentru că la punctaj egal diferența o făcea cofinanțarea. Nu am niciun indiciu că angajați ai ministerului ar fi dat vreo informație în exterior”, a mai precizat ministrul Economiei.

„Ce am aflat, însă, este că a existat acces la datele din platformă inclusiv pentru parteneri externi ministerului, cum ar fi băncile partenere. Imediat ce am aflat lucrul acesta, am cerut oprirea accesului. Nu s-a putut face din minister, ci trebuia de la STS, care administrează platforma. În aceeași zi am dat și un comunicat de presă în care am făcut public toate acestea. De asemenea, în fiecare săptămână am anunțat statusul măsurilor 1, 2 și 3. Am luat toate măsurile de transparență și vom continua să facem la fel”, a adăugat acesta.

Cu doar câteva ore în urmă, Florin Cîțu a anunțat că trimite Corpul de Control la Ministerul Economiei: „După o discuție cu ministrul Economiei, despre Măsura 3 (granturi pentru IMM-uri), am decis că este imperios să se facă o investigație de către Corpul de Control al Prim-Ministrului”.

„Vreau să mă asigur că acești bani ajung la firmele care au cea mai mare nevoie, în funcție de criteriile obiective prestabilite. În mandatul meu, banul public este folosit eficient și transparent”, a adăugat premierul într-o postare pe Facebook.

