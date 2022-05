Suspiciuni înainte de meciul capital Dinamo – U Cluj. Un membru marcant DDB îi trimite pe jucătorii lui Uhrin la detectorul de minciuni

Daniel Șendre, a transmis un mesaj adresat în primul rând jucătorilor lui Dusan Uhrin, dar și fanilor, în care face apel la rațiune. Nu exclude ipoteza că unii dintre ”câini” nu și-ar fi apărat corect șansele.

Daniel Șendre: ”Opriți mascarada”

Daniel Șendre este unul dintre cei mai importanți oameni din programul DDB. Este, în fapt, persoana care menține permanent legătura cu toate organizațiile din țară și străinătate și cu membrii acestora.

ADVERTISEMENT

Sătul de toată polemica creată în jurul duelului dintre din manșa secundă din barajul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1, Șendre face un apel la orgoliul ”câinilor”.

Și ”frații” de sub Feleac au fost luați în cătare de omul care face parte din structura de conducere a organizației suporterilor-acționari.

ADVERTISEMENT

”OPRIȚI MASCARADA

Încetați mănene cu teama, părul rupt din cap și cu tânguiala! Se face apel la istorie, la momente magice, la simboluri, e invocată inclusiv Divinitatea.

Mister a lansat chiar un text manifest în Fanatik, în care “uită tot ce a fost rău” și se ROAGĂ de jucători să salveze Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Am o voce a spiritului care îmi spune că o veți realiza… v-ar șterge nu multe, ci toate păcatele!”

Chiar asa!? Pâna aici am ajuns!?

NU, MISTER!

Indiferent de problemele financiare și administrative prin care trecem, DINAMO este totuși un COLOS, căruia astăzi îi sunt amenințate integritatea și teritoriul.

ADVERTISEMENT

Iar aici se termină șmecheria

În lumea reală, micuțul David nu îl poate răpune niciodată pe GOLIAT. După unele surse, uriașul avea înălțimea de 3.12 m, iar după altele “doar” 2.90, deci să revenim cu picioarele pe pământul pe care trăiește și Real Madrid, în secolul XXI.

ADVERTISEMENT

Dinamo este precum Ambulanța cu sirena și girofarul pornite, blocată însă în trafic de un autoturism parcat aiurea. Cum să dai la o parte 2-3 tone cu mâinile goale!?

Jucătorii, staff-ul, angajații, legendele și suporterii sunt trecătorii care bagă totuși mâinile sub el și la “1-2-3” dau tonele alea peste cap in no time, iar autoturismul despre care vorbim nu e vreun Rolls Royce, cu tot respectul pentru U.

Am văzut cum au jucat săptămâna trecută, cunoaștem valoarea individuală a jucătorilor, am văzut exprimarea echipei și norocul barelor transversale. Colosul Dinamo întâlnește astăzi în retur tot pe U Cluj, nu pe Manchester United.

ÎN CONCLUZIE, având în vedere că eu vorbesc întotdeauna ÎNAINTE, nu după război.

Când situația e critică, dacă trebuie să dea 3 goluri, coloșii 3 goluri dau. Dacă trebuie 5, dau chiar 6, să fie siguri.

Dacă Dinamo nu le dă astăzi, pentru mine e simplu. Jucătorii lui Dinamo trebuie supuși testului cu detectorul de minciuni, pentru a afla exact cine și câți dintre ei nu și-au apărat corect șansele.

Iar asta nu numai în meciurile de baraj! Vom afla astfel și cine i-a motivat tot sezonul. Haideți să lăsăm “poveștile legendare” și să refuzăm categoric o întâlnire a hoțului cu proștii în viața reală!

După care să readucem Dinamo în Liga 1, dacă chiar ăsta a fost scenariul. Fără bocete, fără scuze, reproșuri și fără păr rupt din cap aiurea.

Ridicăm mâna fair play către HOȚ, recunoaștem senin: “NE-AI FĂCUT”, apoi ne punem pe treabă și astfel Dinamo va trăi.

Însă nu cred că va fi cazul. Sper să nu fie cazul. FACEM CU TOȚII CE AVEM DE FĂCUT DISEARĂ ȘI TERMINĂM ODATĂ CU MASCARADA. Deja e prea mult.

Câte goluri va trebui să dăm, atâtea vom da. (dacă jucătorii sunt bărbați). AICI E DINAMO ȘI NOI SUNTEM CÂINI Restul!? Just deal with it.

DINAMO VA TRĂI”, a postat Șendre, pe pagina personală de Facebook.