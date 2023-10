Talpan, atac nuclear la Bichir, șeful CSA Steaua: „Incompetență în club! Trebuie dat afară în secunda doi!”

Oricât de greu pare a fi de crezut, Talpan i-a cerut demisia lui Bichir, la fel cum a făcut-o în cazul secretarului de stat Eduard Bachide, dar și a contabilului șef de la CSA Steaua. Florin Talpan e nemulțumit că are de recuperat de la club peste 15.000 de lei, dar și pentru faptul că de-a lungul timpului i s-au pus bețe în roate.

Talpan îl atacă direct pe Bichir, șeful CSA Steaua

”Uitați numai prin procese, pentru că FCSB continuă această luptă în instanță, astăzi proces, mâine tot proces, sunt foarte multe dosare. Am să câștig toate dosarele. Sunt mai multe dosare, nu aș putea să zic un număr exact. Să fie 12-15? Depinde, ei fac din orice, din orice încearcă să despice firul în mai multe ca să fie mai multe dosare.

Eu cred că și avocații induc în eroare pe patronul FCSB-ului, ei nu vor câștiga niciodată în fața mea pentru că am să dau totul. Cu cât dau în mine, cu atât mă motivează mai mult, devin mai puternic”, și-a început discursul Florin Talpan, în direct la Fanatik SuperLiga. ”Dacă dădeau în dumneavoastră doar cei de la FCSB, dar dau și cei de la CSA. Aveți probleme la CSA, v-ați luat banii?”, a replicat Horia Ivanovici.

”Nu mi-am luat banii, 15.790 e suma dată de mine din propriul buzunar, nu e ok pentru a contesta, pentru a face acea opoziție și pentru a înainta toate scrisurile doveditoare. Problema e că eu nu-i înțeleg, au trecut două săptămâni, bani pe care clubul nu mi i-a dat. Nu mi se pare normal, am avut deja discuții. Problema știți care e?

Eu am mai spus de incompetența care există în club și ea chiar există! Ei mi-au trimis cei de la Oficiul European de Proprietate Intelectuală prin care ne notifică să precizăm că taxa care trebuie achitată pentru a formula această opoziție și contabilul șef împreună cu echipa care lucrează, oameni care nu merită absolut nimic.

Cum să faci o plată și să nu spui pentru ce o faci? Nu se poate așa ceva! Ei trebuia să scrie dovadă achitare taxă 320 euro, reprezintă taxă de opoziție nr. 01888, numărul scris de mine în raport. Datorită faptului că ei nu au nici cele mai mici cunoștințe de limba engleză, măcar să nu mai facă raport contabilul șef dacă tot se simțea cu musca pe căciulă, îmi face tot mie raport, ca și cum să-mi reproșeze asta.

Oamenii ăștia sunt atât de incompetenți încât trebuie dați afară în secunda doi. Eu mă lupt să câștig dosarele cu FCSB-ul și ei efectiv luptă împotriva mea ca să-mi pună piedici. Vă dați seama, mă duc și eu la proces, vin avocații lui Becali, plătiți foarte bine. Eu mă gândesc că la club încă nu mi-au dat banii. Cum să vă spun, contabilul șef face raport și spune că uite că tot eu sunt de vină că nu s-a precizat în acea dovadă. Oamenii ăștia trebuie dați afară pentru că sunt incompetenți, clar!

Ce m-a mai deranjat, păi după ce eu câștig dosarul cu palmaresul, nimeni n-a scris un cuvânt și vine comandantul clubului și spune că m-a ajutat. Cu ce m-a ajutat? Având în vedere că nu mi-am primit banii de două săptămâni, mă deranjează. Da, la toți oamenii (n.r. le cer demisia), e contabilul șef un personaj care nu stăpânește fenomenul. Eu n-am putut să-mi fac împrumut în bancă că un angajat de acolo nu a știut să-mi completeze o adeverință de venit. Așa i-a învățat pe ei la facultate?”, a transmis Florin Talpan.

Florin Talpan nu se teamă că va fi dat afară de la CSA Steaua

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, a remarcat că Florin Talpan va avea o viață grea cu șefii Armatei după ce a ieșit public să le ceară demisia. ”Dacă dumneavoastră îi cereți demisia comandantului Bichir, pentru incompetență, cum credeți că începând din momentul acesta dumneavoastră veți mai coabita cu el la club? Bichir va face tot posibilul să vă dea afară!”, l-a întrebat Ivanovici pe Talpan.

”Eu cer demisia și secretarului de stat Bachide. De ce nu mi-a dat banii? De ce să mă dea afară, că lupt pentru club? Cu ce m-a ajutat? De ce induce în eroare opinia publică, în condițiile în care el n-a contribuit cu un cuvințel acolo la dosare. Eu pentru dosarul ăsta mi-am pierdut un bilet în Grecia. Am pierdut vacanța, că mi-o luasem cu câteva luni înainte și nu m-am dus că aveam termen cu palmaresul. În ianuarie aveam alta, că făcuseră plângere cei de Asociația Salvați Steaua.

Ce credeți că a făcut domnul Bichir? S-a lăudat la suporteri că el a trimis notificare, dar era semnată de mine. Ei dacă încep război cu mine. Și-a bătut joc de mine secretarul de stat Bachide, să-și dea demisia. Nu-l recomandă nimeni să fie secretar de stat la MApN. Nu să mă șantajeze pe mine că dacă nu spuneam nu știu ce îmi dădea sporul acuma. Hai să mă lase în pace! Eu am rezultate, vreau să fiu apreciat pentru munca mea, răsplătit pe măsură”, a răbufnit Talpan.

Talpan îi cere demisia lui Bichir