Tânăr de 27 de ani din Baia Mare, la un pas de moarte din cauza unei țigări aprinse

Un bărbat în vârstă de 27 de ani din Baia Mare a fost la un pas de a-și pierde viața după ce o țigară aprinsă a dus la izbucnirea unui incendiu în apartamentul său. Evenimentul tragic a avut loc pe etajul 8 al unui bloc din zonă, în timp ce tânărul adormise în timp ce fuma.

Tânărul a suferit arsuri grave

Vecinii au declarat că au observat fumul gros ce ieșea pe sub ușa apartamentului și au sunat imediat la serviciile de urgență. „Dintr-o dată am văzut fumul în casă și ne-am panicat și am ieșit afară. Am văzut și de pe fereastră de unde arde și am coborât. Cum nu a răspuns nimeni la ușă, am pus pe băiat să sune la 112”, a povestit o vecină îngrozită, citată de .

Incendiul s-a propagat rapid, iar clădirea a fost evacuată în grabă cu ajutorul autospecialelor de intervenție ale pompierilor. După ce flăcările au fost stinse, în stare inconștientă, prăbușit în fața patului.

Oana Alexa-Gonczi, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, a declarat că la fața locului au intervenit patru echipaje de stingere și două medicale. Tânărul a fost preluat de echipajul SMURD și transportat de urgență la spital. Din păcate, el a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din corp și este internat în stare gravă, la secția de Terapie Intensivă.

Evenimentul tragic servește ca un avertisment cu privire la riscurile fumatului în locuri neadecvate și subliniază importanța acordării de atenție sporită măsurilor de siguranță în locuințe. Autoritățile fac un apel la cetățeni să fie vigilenți și să evite e, care pot duce la astfel de incidente dramatice.

Cum să prevenim un incendiu

Pentru a preveni incendiile, este important să luăm în considerare următoarele măsuri de siguranță: Supravegheați atent sursele de foc: Asigurați-vă că lumânările, țigările, luminițele de Crăciun și alte surse de foc sunt stinse în mod corespunzător atunci când nu sunt folosite. Nu lăsați niciodată lumânări nesupravegheate și evitați să fumați în pat sau pe canapele;

Instalați detectoare de fum: Asigurați-vă că există detectoare de fum funcționale în fiecare cameră a casei și că acestea sunt testate și întreținute în mod regulat. Detectoarele de fum pot salva vieți, alertând în timp util cu privire la un posibil incendiu;

Verificați instalațiile electrice: Revizuiți periodic instalațiile electrice și asigurați-vă că prizele și cablurile nu sunt deteriorate sau suprasolicitate. Evitați supraîncărcarea prizelor și utilizați doar aparate electrice certificate și în stare bună de funcționare. Folosiți cu grijă aparatele electrice și sursele de căldură: Asigurați-vă că aparatele electrice, cum ar fi mașinile de cafea, fierul de călcat și uscătoarele de păr, sunt deconectate atunci când nu sunt utilizate. De asemenea, mențineți distanța față de sursele de căldură, precum sobele și radiatoarele;

Stocați corect substanțele inflamabile: Păstrați lichidele inflamabile, cum ar fi benzina și diluanții, în recipiente etanșe și în locuri bine ventilate. Depozitați-le în afara casei, într-un loc sigur. Atenție la gătit: Nu lăsați niciodată mâncarea nesupravegheată pe aragaz și evitați utilizarea uleiului încins în exces. Fiți atenți la copii în bucătărie și asigurați-vă că mânerul tigăii nu depășește marginea aragazului;

Educați membrii familiei: Informați-vă membrii familiei cu privire la riscurile incendiilor și la măsurile de siguranță. Stabiliți un plan de evacuare și faceți exerciții practice, astfel încât fiecare să știe cum să acționeze în caz de incendiu. Fiți pregătiți pentru urgențe: Păstrați o trusă de prim ajutor și un stingător de incendiu în casă și asigurați-vă că știți cum să le utilizați corespunzător.