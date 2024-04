Țara europeană în care oamenii își pun panouri solare pe balcoane. Cât de eficiente sunt, de fapt

Mai ușor decât cele de pe acoperiș, așa cum arată specialiștii. Vorbim despre Germania, țară care deține deja peste 400.000 de sisteme solare conectabile. Astfel, nimeni nu se miră că nemții produc cea mai multă energie electrică din energia solară din toată Europa, fiind un adevărat model pentru ecologiștii din lume.

Țara europeană în care oamenii își pun panouri solare pe balcoane

Doar în prima parte a anului 2024, în Germania au fost montate 50.000 de panouri fotovoltaice, iar majoritatea sunt montate pe balcoane. Mult mai compacte decât cele instalate pe acoperiș, aceste panouri sunt conectate la o priză de electricitate, însă au și o parte ”proastă”: produc doar 10% din energia sistemelor fotovoltaice montate pe acoperiș.

Partea bună e că sunt mult mai ușor de instalat și nu necesită instalatori autorizați. Panourile respective pot fi asezate pe o structură de montaj și atașate la un invertor care convertește curentul electric, iar bateriile sunt mult mai mici. Conform , mulți dintre germani cred că balconul solar este…mai atrăgător.

Potrivit sursei citate, principalii rivali ai Germaniei când vine vorba de industria fotovoltaică sunt China și Țările de Jos. Asta, pentru că mulți preferă să cumpere panouri din China, fiind cu 50% mai ieftine decât cele produse în Europa. De altfel, panourile fotovoltaice produse în Europa sunt în proporție de doar 3% din piața din Uniunea Europeană.

pune pe jar companiile mari din Europa, după cum mărturisește și directorul tehnic al Solarge, Gerard de Leede. ”Majoritatea companiilor observă impactul. Dar trebuie să ne orientăm după prețuri și să fim mai puțin competitivi și profitabili”, a explicat de Leede.

Românii încep să monteze tot mai multe panouri solare, la fel ca și europenii

cu energie verde cu 40%, în timp ce Parlamentul European se pregătește să interzică importul de produse din ”țări unde se practică munca forțată”. Așadar, China ar putea să primească o lovitură sub centură din partea UE, în curând.

”Este important că piața panourilor fotovoltaice este în creștere în cauza că nu suntem încă la nivelul dorit pe care trebuie să-l atingem după obiectivele impuse pentru anul 2030”, a comentat situația și Dries Acke, directorul de la SolarPower Europe. Românii sunt, de asemenea, interesați de astfel de panouri solare.

Drept dovadă, în țara noastră anul trecut existau peste 30.000 de mici producători de energie electrică prin panouri solare, conform lui Valeriu Steriu, membru în conducerea ANRE. “Vor fi aproximativ 30.000 de prosumatori până la finalul anului, dinamica e absolut spectaculoasă”, declara Steriu pentru Digi 24.

Majoritatea românilor se felicită pentru alegerea făcută, cum este și cazul lui Sebastian. “Pe mine m-a costat sistemul în 2021 undeva la 1100 euro per kilowat pe putere instalată. Începând cu 2 februarie anul acesta am devenit prosumator, adică am livrat curent electric în rețea. Și am primit bani pentru ceea ce am livrat în rețea. Doar că tariful pe care tu îl vinzi distribuitorului tău este destul de mic, e de cam 1 la 3”, a declarat bărbatul.