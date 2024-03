Ţara în care românii sunt trataţi ca ultimii infractori. “Cea mai urâtă experienţă în peste 50 de ţări vizitate”

Statutul cetăţenilor români în Europa s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani, percepţia cetăţenilor UE asupra noastră schimbându-se treptat într-una pozitivă, iar vremurile când eram consideraţi un popor de infractori şi cerşetori par acum apuse.

“Cea mai urâtă experienţă în peste 50 de ţări vizitate”

Europa tocmai şi-a deschis pentru noi frontierele aeriene şi maritime, iar paşaportul românesc este printre cele mai puternice din lume, dar în ciuda acestor dovezi de încredere încă mai sunt zone din lume în care românii sunt percepuţi drept răufăcători şi trataţi ca atare.

istorii terifiante care li se întâmplă la graniţă, cu atât mai mult cu cât ei intră în această ţară ca turişti. Vacanţa le este însă stricată imediat ce pun piciorul pe teritoriul mexican.

“Am fost reținuți la imigrări 8 ore. Telefoane confiscate, nicio explicație și băgați la grămadă într-o încăpere de 30 mp cu încă 50-60 de indieni, chinezi etc.

Am fost singurii europeni, doar eu cu soția plus încă un român care era singur. Ne-am simțit ca ultimii infractori. Cea mai urâtă experiență pe care am trăit-o până acum în peste 50 de țări vizitate”, și-a povestit un român păţania.

Atitudinea poliţiei de frontieră mexicane este cu atât mai de neînţeles cu cât respecticvul cetăţean avea tpate actele în regulă şi dovada că merge în Mexic ca turist, nu ca infractor.

“Am avut cazările listate în spaniolă, chitanță de închiriere mașină pe perioada șederii, bilet de întoarcere, bani cash suficienți, pe card la fel. Orice întrebam nu răspundea nimeni și ne trimitea la plimbare să așteptăm. Fără apă, fără mâncare. După 12 ore de zbor. La baie cu gardian însoțitor”, a mai scris acesta.

“Rechinul” a băgat spaima în mexicani

În comentariile la postare mai mulţi români au confirmat că au avut experienţe similare şi nu ar mai merge în Mexic nici dacă ar primi bilete de avion gratis.

Primele probleme pentru turiştii români la intrarea în Mexic au apărut în 2020-2021, după ce FBI a cerut Unităţii de Informaţii Financiare din Mexic să cerceteze operaţiuni de spălare a banilor asociate unei grupări criminale din care făceau parte şi cetăţeni români.

, iar gruparea sa ar fi furat sute de milioane de dolari prin montarea în bancomate a unor de dispozitive de clonare a cardurilor. Cu banii obţinuţi astfel, “Rechinul” ar fi construit pe Riviera Mexicană două blocuri şi ar fi cumpărat terenuri în Brazilia.

În plus, de numele său este legat un asasinat care a avut loc în centrul oraşului Cancun şi căruia i-a căzut victimă tot un român, Sorinel Marcu. Acesta ar fi fost ucis la ordinul “Rechinului”, presupunându-se că acesta se pregătea să colaboreze cu FBI. “Rechinul” a fost arestat în mai 2021.