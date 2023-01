Țara surpriză în care Ion Țiriac și-a cumpărat o proprietate extraordinar de mare: “Mă încântă foarte mult”

Ion Țiriac și-a cumpărat o proprietate într-o țară din Africa, de care este foarte încântat. Omul de afaceri a vorbit și despre pasiunea sa pentru vânătoare.

Țara în care Ion Țiriac și-a cumpărat o proprietate. Motivul pentru care a făcut această alegere

În afară de faptul că este președintele onorific al Federației Române de Tenis, Ion Țiriac e și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, dar și din Germania și Spania.

În cadrul unui interviu, a vorbit despre pasiunea sa pentru vânătoare. Aceasta a început încă din perioada adolescenței.

Cel care l-a ghidat pe Ion Țiriac pe acest drum a fost Ion Gheorghe Maurer, fostul premier al României.

Fostul tenismen îi este recunoscător politicianului și a dezvăluit cum l-a dus la vânătoare atunci când avea 16-17 ani.

și-a achiziționat o proprietate foarte mare în Namibia, pe continentul african.

“Da, domnul Maurer, pentru care am un respect și acum, Dumnezeu să-l ierte, de aici până la eternitate a fost unul dintre cei mai mari politicieni ai Europei.

Eram tinerel, din întâmplare, Costică Năstase când nu s-a prezentat o dată să joace cu dumnealui, m-au luat pe mine, m-au sculat, eu eram la Steaua pe vremea aia, așa, și să joc cu dumnealui, mă ducea vineri seara la Brașov, că familia mea era la Brașov, și duminică, atunci când se întorcea, mă întorcea și pe mine cu mașina.

Și pe urmă m-am dus la o vânătoare, două trei, pe urmă am luat și pușca în mână, la 16-17 ani, și am devenit mare pasionat. O am și acum. Africa pentru mine este un mit, e un drog Africa pentru mine.

Cred că am peste 50 de safariuri în Africa. Acum locuiesc în Africa, în Namibia, am o proprietate extraordinar de mare și mă încântă foarte mult.”, i-a dezvăluit Ion Țiriac lui Adrian Artene, potrivit .

Ce planuri are Ion Țiriac

De asemenea, Ion Țiriac a declarat că are de gând să facă un muzeu de natură. Acolo urmează să expună animale pe care le-a vânat de-a lungul timpului. Printre acestea de numără și elefanți sau girafe.

“Să nu-i spun vânătoare că nu le place la mulți, dar am de la elefanți întregi, la girafe întregi, la hipopotami întregi, la rinoceri.

Am zeci sau poate sute dacă vreți, de animale naturalizate întregi, pe care merită copiii să le vadă.”, a adăugat afaceristul.

Muzeul de natură va fi situat aproape de Ion Țiriac Collection, galeria auto a omului de afaceri.