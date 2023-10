Te-ai întrebat cum ar fi să-l ai vecin pe Gigi Becali? Rareș Bogdan a pățit-o. ”Bă, Gigi, mută oile, că sunt spre dormitorul meu!”

Eurodeputatul PNL Rareş Bogdan trăiește bine cu vecinii din Pipera, unul din ei fiind Gigi Becali, dar s-a arătat oarecum deranjat de oile acestuia, prea aproape, spune el, de dormitorul casei.

„Gigi n-are atâtea oi câte am avut eu”

Oieritul lui Gigi Becali pe terenurile din Pipera pare să nu fie mereu pe placul vecinului Rareș Bogdan, care locuiește gard în gard cu acesta.

„Eu am avut 2.000 de oi! Gigi n-are atâtea. I-am spus: ‘Gigi, mai ai de cumpărat. Bă, că am 1.500’. Eu stau gard în gard cu el. Nu prea stau eu, sunt la Parlamentul European, la Strasbourg, la Bruxelles, plec la Londra, Birmingham, Manchester, mă întorc la Bruxelles. Nevasta mea, copiii… avem aceeași firmă de pază. E mare prieten cu fiul meu, tot îl cheamă, că e cu fotbalul”, a declarat Rareș Bogdan, scrie

Rareș Bogdan a mai spus că, desi ocupat cu deplasările la Bruxelles, își mai face timp, în weekend, să se vadă cu Gigi Becali. Rareș Bogdan a profitat de o astfel de întâlnire pentru a-l ruga pe latifundiar să-și mute turma de oi mai departe de casa sa.

„Gigi, mută oile că sunt spre dormitorul meu”

„Atunci când mai rămân în week-end și mă vede prin curte, mă aude. ‘Ce faci, Rareș? Ești pe aici?’. Aduce o brânză, aduce un ou… Băi, haideți să mâncați niște căpșuni. Are solariile alea mari. I-am zis ‘Bă, Gigi, mută oile, că sunt spre dormitorul meu!’. Le-a dus la margine, la Pipera, are trei sferturi din tot ce e acolo. El are teren mare acolo. I-am zis că valorează 15 milioane de euro. Mănâncă fructe de prin curte, nu le stropește, e figură”, a mai spus eurodeputatul.

Becali: „Mănânc numai miel, numai forță am”

Gigi Becali s-a declarat adeptul alimentației sănătoase de la el din curte, bazată pe lapte de oaie, de capră, grătar de miel și legume și fructe.

”Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi”, a declarat Becali.

„Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”, a mărturisit latifundiarul.

De la oi, la conflictul Israel-Hamas

Rareș Bogdan a postat pe pagina sa Facebook și un comentariu despre războiul dintre și teroriștii , declanșat la 7 octombrie, de care profit, spun el, „activiștii pro-ruși” împotriva Occidentului și Uniunii Europene.

„Teroarea declanșată pe 7 octombrie și dezinformările criminale sunt dovezi în plus că Uniunea Europeană trebuie să aloce mai mulți bani pentru combaterea discursului urii. Eu nu susțin cenzura, cred în libertatea neîngrădită a dreptului la liberă exprimare, dar nici nu doresc ca milioane de copii și adolescenți să fie pradă dezinformării fără să aibă mijloace de a se proteja, să creadă tot ce aud sau citesc”, a scris Bogdan.

„Surse specializate în minciuni”

„Parlamentul European a abordat fake-news-ul, dezinformarea, cu multă seriozitate, le-au tratat ca fiind pericole reale pentru democrație. Și asta deoarece în timpul pandemiei s-au întețit atacurile împotriva UE, activiștii pro-ruși au deschis noi câmpuri de ‘bătălie’ profitând de precaritatea unei populații speriate și debusolate. Ingerințele străine cu ajutorul rețelelor sociale sunt acum demonstrate, ca urmare a anchetelor comisiilor speciale ale Parlamentului European, inițiate de EPP”.

„Dar ce să vezi, după războiul declanșat de un criminal în Ucraina, și acum, după măcelul început pe 7 octombrie, aceleași surse specializate în minciuni bine îmbrăcate revarsă din nou tone de otravă. Și nu văd un plan eficace de a le combate. Știu că există, dar nu-i văd efectele.”