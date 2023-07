Țeapa luată de o familie de români ajunsă pe litoralul românesc în concediu. Ce au pățit când au ajuns la cazare: ”Nu există”

O familie de români care a ajuns în concediu pe litoralul românesc a trăit un adevărat calvar. Au optat pentru o vacanță la Năvodari, iar când au ajuns acolo și-au dat seama că au fost victimele unei țepe de zile mari.

Țeapa luată de o familie de români ajunsă pe litoralul românesc în concediu.

. Se pare că aceasta avea și un bebeluș de doar câteva luni, însă nimeni nu s-a gândit la un astfel de aspect.

ADVERTISEMENT

Ce a pățit familia și cum a ajuns să ia țeapă? Femeia povestește că a rezervat pe booking o locație de pe litoralul românesc. În momentul în care a ajuns acolo însă, a aflat că locația respectivă nu există.

Mai mult de atât, o femeie din zonă i-ar fi spus că e a opta familie care își ia o astfel de țeapă. Femeia a dat și numele apartamentului respectiv în postarea sa și i-a numit escroci pe cei care au făcut un astfel de gest.

ADVERTISEMENT

„Pentru cei ce susțin că booking este o platforma sigură,aflați că nu e nici pe departe așa. Am rezervat un ap pe care l-am achitat integral și când am ajuns la locație,surpriză: NU EXISTĂ!!! Am discutat cu o dna ce are un magazin la parterul blocului și care ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta”, a scris femeia.

În final, cei de la booking au ajutat-o să găsească o altă cazare. Chiar și așa, aceasta a fost nevoită să achite o nouă sumă de bani și să aștepte restituirea celei plătite anterior pentru fosta cazare.

ADVERTISEMENT

Ce spune proprietara locației

Iată că proprietara apartamentului a intervenit și ea la postarea femeii Aceasta și-a cerut scuze pentru toate cele întâmplate. Se pare că apartamentul există, iar femeia care i-ar fi spus altceva ar fi mințit.

De asemenea, proprietara spune că booking-ul i-a blocat contul, astfel că nu mai are acces la rezervări. Ea a mai adăugat că nu câștigă niciun ban din cele întâmplate și nici platforma booking de asemenea. Femeia i-a mai promis păgubitei că va încerca să facă tot posibilul să rezolve situația.

„Îmi pare foarte rău pentru situația prin care ați trecut, dar nu e nevoie de blesteme. Țin să va contrazic, apartamentul există (doamna de la magazin știe destul de bine că este, nu știu de ce ar spune că nu e) problema este Booking-ul care a blocat contul și nu avem acces la rezervări. Aveți impresia că nouă ne face plăcere să pierdem bani?

ADVERTISEMENT

Ce interes am avea să inducem lumea in eroare? Nu primim bani din rezervări până nu se face check out. Ne cerem scuze pentru situația creată. Într-adevăr nota și review-urile alea puține care sunt bine meritate, păcat că nu mai putem onora rezervările momentan. Vom încerca tot posibilul să remediem situația”, a fost comentariul proprietarei.