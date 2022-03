Tezele semestriale nu vor mai fi obligatorii. Cum se va face evaluarea elevilor în următorul an şcolar: ”Va fi standardizată și digitalizată”

Noul an școlar, 2022-2023, va fi unul distinct față de cum ne-am obișnuit până acum. Se va modifica atât structura (semestrele vor fi înlocuite cu cinci module, cu vacanțe între ele-n.r), cât și modalitatea de evaluare: elevii au mari șanse să nu mai dea teze, deoarece nu vor mai fi obligatorii, ceea ce înseamnă că rămâne la latitudinea cadrului didactic.

Ce înseamnă evaluarea ”standardizată și digitalizată” din noul an școlar, 2022-2023

În loc de teze, Sorin Cîmpeanu a spus că elevii vor fi trecuți printr-o evaluare ”standardizată și digitalizată”, susținută și de Consiliul Național al Elevilor. Această procedură se referă la faptul că nota se va acorda de doi profesori care nu se cunosc între ei, iar evaluarea se va face la nivel item.

”Intenționăm să analizăm foarte serios acea solicitare de eliminare a tezelor semestriale. După ce vom analiza foarte serios acest lucru, modificarea va fi cuprinsă în regulamentul de funcționare și va fi comunicată public.

Dacă am spus că este standardizată și dacă mai adaug că este și digitalizată și dacă, vă reamintesc, m-am angajat ca încă din acest an școlar să avem la nivel de pilot atât Bacalaureatul, cât și Evaluarea Națională organizate în acest fel, standardizat și digitalizat, mai exact să colectăm răspunsurile pe fiecare item, pe fiecare subiect în parte, pentru a avea o relevanță care să ne ajute în fundamentarea deciziei. Și am dat acest exemplu – că în momentul de față pentru un elev nota la 6 la matematică poate să fie la limita alcătuită din subiecte care te conduc la nota 2 la algebră și la 10 la geometrie. În momentul de față nu vedem decât nota 6, dar când vedem rezultatele pe itemi știm că trebuie să acționăm într-o parte și că stăm bine în altă parte.

(…) Corectarea să nu se mai facă de către profesorii cu care elevul lucrează tot anul, ci să fie distribuită electronic către doi evaluatori, care nu se cunosc între ei. Asta va crește relevanța evaluării. De asemenea, standardizată înseamnă că vom culege răspunsurile elevilor, dacă au 20 de întrebări, pe fiecare întrebare în parte, separat. Elevul va beneficia și de acest rezultat care îl va putea ajuta în pregătirea lui, să știe unde a înregistrat lipsuri și unde a fost bun. Va fi de ajutor și profesorilor pentru a vedea progresul înregistrat”, a declarat Sorin Cîmpeanu, miercuri,

Cum se vor mai încheia mediile dacă nu se vor mai da teze

Întrebat cum se vor încheia mediile, în lipsa tezelor, ( ), Sorin Cîmpeanu este convins că nu va exista o problemă în acest sens. El a mai dezvăluit că există un plan pe acest subiect, dar este încă evaluat de experții în învățământ.

”Sigur vom avea medii la finele anului școlar. Mediile încheiate la final de semestru aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu au avut nici relevanță și nici nu au fost folosite.

Se va da libertate profesorilor să-și organizeze evaluările pe parcurs în funcție de calendar, de ritmul de predare a materiei”, a mai transmis ministrul educației.

Noul an școlar începe pe data de 5 septembrie 2022

Dacă până acum școala începea după 10 septembrie, în viitorul an școlar, se va întâmpla pe 5 septembrie, atunci când va începe, de fapt, și primul modul. despre structura noului an școlar, 2022-2023.