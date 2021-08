Theo Rose a dat lovitura momentului cu noua ei melodie. Cum sună piesa „De 3 zile nu am somn” și pe ce loc e pe Youtube

Theo Rose are din ce în ce mai mult succes, iar cifrele de pe Youtube spun totul. Melodiile tinerei oltence reușesc să ajungă la inimile românilor în câteva ore de la lansare.

ADVERTISEMENT

Noul pariu muzical câștigat de Theo Rose se numește „De trei zile nu am somn”. Este vorba despre o melodie în colaborare cu Emilian care a făcut furori seara trecută la mare, acolo unde vedeta a susținut un concert de zile mari.

Melodia a reușit să adune pe Youtube în mai puțin de 24 de ore de la lansare peste 850.000 de vizualizări, iar in curând va face milionul.

Theo Rose sparge din nou toate topurile, în nici 24 de ore de la lansarea celei mai noi melodii

Theo și Emilian sunt în top 3 în trending, iar în primele ore de la lansarea videoclipului au fost pe locul doi la nivel național.

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu se aștepta ca melodia să aibă un impact atât de mare. Tocmai pentru că a fost bine primită de public, aceasta a susținut să le mulțumească fanilor prin intermediului contului ei de Instagram.

„Suntem pe 2 în trending, am înnebunit! Am reușit să-mi iau telefonul că am avut două spectacole aici la mare. Primul lucru pe care l-am deschis a fost Instagramul. Acolo am avut un mesaj de la Emilian care aproape plângea.

Nu mi-a zis de ce. Mi-am dat seama că trebuie să fie piesa în trending, dar nu chiar pe doi, direct. Vă mulțumim mult de tot. Sunteți puternici tare. Știam eu!”, a declarat Theo Rose pe după ce a văzut succesul de care se bucură melodia sa.

ADVERTISEMENT

Emilian, descoperirea lui Smiley

Tânărul cu care Theo Rose a scos noua melodie este unul dintre talentele muzicale descoperite de . Emilian, în vârstă de 25 de ani, e unul din cântăreții de la HaHaHa Production care în ultima perioadă a reușit să se remarce tot mai mult în această industrie.

De cum l-a auzit cântând, Smiley a crezut foarte tare în el, iar astăzi este pe val. „La 25 de ani este dedicat și riguros față de el și meseria lui, așa cum spun mereu că e nevoie pentru un artist.

Este o descoperire promițătoare atât pentru mine cât și pentru echipa HaHaHa Production”, sunt declarațiile sincere ale lui Smiley despre Emilian.