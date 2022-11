Toată lumea îl credea în închisoare în Rusia, dar a murit pe front în Ucraina. Cazul curios al unui student african a declanşat un scandal diplomatic

Guvernul din Zambia a solicitat un răspuns oficial din partea Rusiei la întrebarea despre soarta unui student plecat la studii la Moscova şi care va fi în curând înapoiat familiei sale într-un sicriu.

Lemehani Nyirenda a luptat de partea Rusiei în Ucraina, dar nu este clar cum a ajuns pe câmpul de luptă, unde a murit în luna septembrie. Familia caută un răspuns la întrebarea cum a ajuns, în primul rând, în Ucraina un tânăr de 23 de ani, student la Institutul de Fizică şi Tehnologie din Moscova.

Înainte de a merge pe front, tânărul se afla în închisoare, unde executa o pedeapsă de nouă ani pentru infracțiuni legate de droguri. Nyirenda a murit în septembrie, dar Rusia a informat abia acum guvernul zambian.

Înainte de a intra în închisoare, studentul zambian lucra cu jumătate de normă ca livrator de produse alimentare. El ar fi primit pachetul de droguri de la un bărbat necunoscut, a declarat pentru Reuters tatăl tânărului, Edwin Nyirenda.

Acesta a mai spus că familia nu știe cum a fost recrutat Lamehani şi trimis în război și că abia recent au primit o notificare de la un bărbat din Rusia că .

Potrivit Ministerului de Externe din Zambia, studentul Lemehani Nathan Nyirenda, în vârstă de 23 de ani, a murit “pe câmpul de luptă” în Ucraina, pe 22 septembrie. Trupul său se află deja la Rostov și va fi repatriat în curând. O copie a declarației ministrului de externe al Zambiei, Stanley Kakubo, este publicată pe Twitter de jurnalista Samira Sawlani.

Govt of Zambia say a Zambian student, Lemekhani Nathan Nyirenda, has “died at the battlefront of the conflict btwn Russia and Ukraine”.

Zambia has asked Russia to provide info on how “Zambian citizen serving a prison sentence in Moscow,cld have been recruited to fight in Ukraine”

— Samira Sawlani (@samirasawlani)