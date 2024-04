Top 10 minciuni care ți se pot spune când duci mașina la reparat în service. Dezvăluirile unui mecanic

Chiar dacă este important să mențineți mașina în stare bună, . Mai grav, s-ar putea să investiți bani în servicii de care nici nu aveți nevoie.

Cele mai întâlnite minciuni pentru a duce mașina în service

GOBankingRates a discutat cu Chris Pyle, un expert auto și mecanic calificat la JustAnswer, despre cele mai comune minciuni legate de reparațiile auto pe care oamenii le aud.

Faptul că în funcție de vârsta mașinii este, după opinia lui Pyle, “o prostie”. Mulți mecanici vă pot sugera să schimbați uleiul la fiecare 5.000 de kilometri. Chiar dacă aceasta este o practică valabilă pentru unele vehicule, cele mai noi pot merge mult mai mult – până la aproximativ 12.000 de km – fără schimbare de ulei. Ceea ce contează este recomandarea producătorului și aspectul uleiului de pe jojă.

O altă minciună frecventă este aceea că trebuie să protejați vopseaua și tapițeria mașinii, indiferent de cost. Acest serviciu poate costa o sumă considerabilă – în jur de 499 de dolari, conform lui Pyle.

„Practic, ei petrec 30 de minute pulverizând niște ceară pe vopsea și produse similare cu scotch guard pe țesătură”, a spus Pyle. “Practic, primești aproximativ 50 de dolari în produse și timp, cu o marjă de profit uriașă”, a spus Pyle.

Dacă vi s-a spus vreodată că mașina are nevoie de sisteme antifurt suplimentare, chiar dacă vehiculul are deja unul, adăugarea altuia este puțin probabil să fie nevoie de unul în plus.

Cum te mai pot păcăli mecanicii ca să scoată bani de la tine

Geometria roților este esențială pentru majoritatea mașinilor moderne. Dacă mecanicul vă spune că trebuie să aliniați toate cele patru roți, aceasta poate fi o idee bună, dar uneori poate fi exagerată. Potrivit lui Pyle, unii mecanici vor încerca să taxeze pentru toate roțile, chiar și atunci când le reglează doar pe două dintre ele.

De asemenea, este posibil să fie necesară o revizie a sistemului de alimentare cu combustibil, dar nu toate reviziile sunt suficient de bune.

„Unele sunt chiar bune, dar multe nu sunt deloc speciale. Acestea variază de la 249 de dolari la 449 de dolari”, a spus Pyle. “Cele care nu sunt bune sunt doar un agent de curățare a injectoarelor de combustibil adăugat în rezervorul de combustibil. Proprietarul poate face același lucru cumpărând o sticlă cu 10 dolari”, a adăugat Pyle.

Frânele sunt esențiale pentru siguranța vehiculului, dar nu fiecare revizie recomandată este necesară imediat. Totodată, atelierele care verifică mașina în speranța că vor găsi o problemă și astfel să vândă ceva, ar putea recomanda chiar și că anvelopele ar trebui înlocuite, dacă sunt sub 5mm, mai povestește Pyle.

Specialistul mai recomandă că dacă ceva nu este în regulă să le reamintim mecanicilor să își facă treaba corect sau să chiar să restituie banii.