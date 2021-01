Tora Vasilescu, momente grele după vindecarea de COVID. Nu și-a revenit nici acum complet

Tora Vasilescu a mărturisit că a trecut prin momente grele în urmă cu aproximativ 2 luni când a aflat că atât ea, cât și soțul sunt infectați cu coronavirus. Celebra actriță nu și-a revenit nici acum complet și a rămas cu unele probleme medicale.

Vedeta în vârstă de 69 de ani a precizat că nu a avut o formă gravă a bolii, în ciuda faptului că sistemul imunitar era ușor compromis. Protagonista din serialul „Numai iubirea” a fost nevoită să facă oxigenoterapie timp de o lună și nici acum nu e vindecată în totalitate.

Mai exact, actrița originară din Tulcea a rămas cu sechele pe partea de respirație. Tora Vasilescu respiră mai greu decât înainte de a lua virusul din China, motiv pentru care umblă pe la medici pentru a scăpa de această neplăcere cauzată de COVID-19.

Tora Vasilescu, despre coronavirus. Cu ce sechele a rămas actrița după vindecare

Cu toate acestea Tora Vasilescu are o stare de sănătate bună, resimțind infecția cu coronavirus ca o răceală mai puternică. Vedeta nu se aștepta să se îmbolnăvească, dar chiar și așa și-a făcut provizii de medicamente în casa din Buftea unde stă împreună cu soțul.

Actrița din serialul „Păcatele Evei” a ținut cont de toate îndrumările cadrelor medicale și s-a vitaminizat. Tora Vasilescu susține că i-a prins bine traiul la casă pentru că în felul acesta nu a fost nevoită să părăsească prea des curtea.

„Ne-a jucat și nouă festa Covidul, anul trecut, în noiembrie, când m-am infectat împreună cu soțul meu, și sistemul imunitar este puțin compromis. Nu știu cum l-am luat.

Mâncarea noastră este în proporție foarte mare rodul propriei grădini, iar anul acesta am adăugat în dietă și cure de vitamine, vaccinuri naturale. Iar anul trecut, aproape că nu am ieșit din curte. Nu mi-a fost foarte greu.

Eu mi-am pregătit din timp bătrânețea, locuiesc în Buftea, la casă, și am o curte mare, care poate să suplinească o plimbare în toată regulă. Primăvara și vara a fost chiar ușor, toată atenția mi-a fost concentrată pe plante, pe muncă în solarii.

Noi am fost norocoși, am dus boala pe picioare, slavă Domnului. Dar chiar și așa am resimțit-o ca pe o viroză puternică, cu niște manifestări pe care nu le-am mai trăit până acum. Eram pregătită, aveam medicamente în casă și ne-am tratat așa cum ne-au sfătuit medicii.

Apoi am făcut amândoi o lună de oxigenoterapie, la o clinică specializată. Dar uite că eu am ceva sechele, respirație îngreunată, de unde și vizitele pe la medici. Dar, revenind, în general, suntem bine”, a declarat Tora Vasilescu pentru formula-as.ro.