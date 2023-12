Totul despre România – Serbia, la CM 2023 de handbal feminin: “Victoria e crucială”. Ultimele informații despre Neagu

România se pregătește . Duminică, 3 decembrie, ora 19:00, „tricolorele” lui Florentin Pera vor da piept cu Serbia, iar victoria este esențială. Reporterul FANATIK trimis la Herning, Marian Popovici, a venit la FANATIK SUPERLIGA cu ultimele informații înainte de duelul de duminică seară.

Începe Mondialul de handbal pentru România: „Trebuie să fim atenți”

care să asigure șansa „tricolorelor” pentru a lupta pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. După antrenamentul cu public împotriva Chile, naționala lui Florentin Pera o înfruntă pe Serbia.

„A nins toată noaptea aici, e un peisaj de iarnă. Nu e exagerat de frig, sunt -4 grade. Agitația este doar în sală, în rest, orășelul este liniștit. Se pregătesc de iarnă, danezii beau vin fiert pe străzile din centru. Totul e ok. La sală e agitația și azi începe turneul final pentru noi cu adevărat.

Începe Mondialul după o săptămână de încălzire în care ne-am antrenat, am luat pulsul sălii de joc, am avut un meci de pregătire, am văzut ce fac adversarele. Începem cu Serbia și suntem favoriți.

Cumva cu asta trebuie să intrăm pe teren. În ciuda unei evoluții excelente cu Danemarca, Serbia e o echipă tânără, fără nume mari, fără vedete. Trebuie să fim atenți la spiritul de luptă pe care Serbia l-a arătat în fața gazdelor.

Au condus până în minutul 54, în condițiile în care, 12.500 au umplut sala din Herning și au pus o presiune incredibilă. Nu au cedat devreme și mă gândeam cât poate să conducă Serbia având în vedere presiunea și având în vedere handbalistele de top pe care le are Danemarca”, a dezvăluit Marian Popovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Vești proaste despre situația Cristinei Neagu: „E greu să revină la un nivel competitiv de joc”

Cristina Neagu este marea absență a României în debutul la Campionatul Mondial de handbal feminin 2023. Din cauza unei accidentări la genunchi, cea mai bună handbalistă a României va rata și meciurile cu Serbia și Danemarca. Deși este posibil să revină în faza grupelor principale, șansele ca Neagu să aibă un nivel super competitiv de joc sunt scăzute.

„Șansa ca Neagu să joace la acest Mondial încă există. În continuare este incertă, am fost la antrenamentul de sâmbătă. A intrat puțin la antrenament spre deosebire de primele zile în care nu s-a antrenat deloc.

La antrenamentul de contact nu a intrat deloc. Deocamdată nu e pregătit și chiar dacă va juca trebuie să fim conștienți că ea nu va fi la formă maximă. Nu s-a antrenat normal de aproape trei săptămâni.

Aici nu suntem ca la un turneu de fotbal sau rugby să fie o săptămână între meciuri. Aici se joacă o dată la două zile. E greu să își revină din punct de vedere fizic atât de rapid și să urce la un nivel super competitiv de joc.

Nu va juca azi cu Serbia și nici marți cu Danemarca. Semnul de întrebare este dacă va putea să intre în grupele principale”, a mai spus Marian Popovici.

„Victoria e crucială cu Serbia”. Ce avantaj important are România

România are doar varianta victoriei în duelul cu Serbia. Totuși, „tricolorele” au un avantaj important. În primul meci, naționala vecină s-a consumat extrem de mult din punct de vedere fizic după maratonul cu Danemarca. Nordicele au câștigat în cele din urmă cu 25-21.

„Punctele sunt cruciale în meciul cu Serbia. O victorie azi ne deschide drumul spre obiectiv, adică spre sferturile de finală. Ne dau încredere, putem să abordăm mai relaxați meciul cu Danemarca din care nu suntem obligați să scoatem ceva.

Trebuie să jucăm fără presiune urmând ca în grupele principale cu Germania, Japonia și Polonia să ne hotârăm soarta. Pentru asta sunt cruciale două puncte cu Serbia. Avem avantaj important.

Jucătoarele noastre sunt odihnite, a fost un antrenament cu Chile, au fost rulate toate jucătoarele din lot nici măcar la o intensitate foarte mare. Au avut câteva ore în plus de revenire după meci spre deosebire de sârboaice și din ce am mai discutat cu oameni din staff care au sub contract jucătoare din Serbia mi-au spus că sunt destul de obosite.

Jucătoarele sârboaice care evoluează în echipa națională se resimt după efortul uriaș cu Danemarca și asta s-ar putea să ne ajute. Jocul Serbiei este preponderent fizic, nu este neapărat tehnic, ci o echipă de forță. Maratonul cu Danemarca le-a obosit destul de rău. Ne așteptăm ca ele să fie mai obosite decât noi.

Aici s-ar putea să fie cheia partidei. Pe lângă faptul că avem un lot mai valoros, avem parte de această prospețime înainte de acest duel. Suntem într-o postură foarte bună înaintea meciului de diseară”, a continuat Marian Popovici.

Fanii, fără tobe în tribune la Campionatul Mondial de handbal feminin 2023: „Nu se va regla”

„Nu se va regla. Organizatorii sau cei de la IHF au încercat să-i înduplece pe organizatori și să le spună ca precedentele turnee finale s-a putut intra în sală cu tobe, vuvuzele și altele.

Organizatorii s-au ținut tare pe poziții. Se pot schimba multe până diseară, dar în acest moment nu se pot intra cu tobe. Înainte de fiecare meci, căpitanii de echipă au un mesaj pe ecranele arenelor în care informează și îi roagă pe suporteri să-și folosească vocea și palmele pentru a-și încuraja echipa.

Așa s-a întâmplat și la meciul danezelor. Pare totul pregătit pentru danezi. Românii sunt printre cei mai mulți oaspeți. În tribune au fost 200-300 de români la meciul cu Chile. Am înțeles că o să mai vină pe parcursul turneului.

În media daneză, focusul mai mare este pe Campionatul Mondial de handbal feminin. Au fost câteva știri în media daneză în care s-au prezentat urnele, s-a prezentat grupa (n.r. Euro 2024), dar am văzut mai multe știri despre handbal chiar și după tragerea la sorți. Am văzut analiza României la TV, interviuri cu jucătoarele. E o emulație foarte mare, își doresc foarte mult”, au fost cuvintele lui Marian Popovici.

