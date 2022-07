”Tradiția” controversată a unui DJ. de la Neversea. Și în acest an a aruncat cu torturi în tineri

A fost din nou spectacol la Neversea, considerat cel mai mare festival de plajă din Europa. Renumitul DJ, Steve Aoki, a urcat din nou pe scenă și și-a respectat și de această dată ”tradiția”, controversată ar spune unii.

Steve Aoki a aruncat și în acest an cu torturi în public. Ca de obicei, aceste au fost unele destul de mari și au ajuns pe fețele multor tineri, care păreau că s-au amuzat copios.

De asemenea, DJ-ul american obișnuiește să facă acest lucru și la Untold. Rămâne de văzut dacă și în 2022 va proceda la fel, și aici.

”Festivalul UNTOLD mi-a schimbat viața! Anul trecut ploua cu găleata, era 7 dimineața și publicul totuși nu pleca acasă.

Atunci am înțeles ce înseamnă când un român spune CAKE ME! E impresionant! E măreț ce se întâmplă la Cluj! E magic!”, a spus în 2018 Steve Aoki, potrivit

Cine este Steve Aoki

Steve Aoki este un dj american, născut în Miami, Florida. Totodată, este producător de discuri, programator muzical, director de discuri, dar și moștenitor al unei averi colosale a tătălui său, Rocky Aoki.

Aoki este catalogat drept cel mai mare artist de muzică electronică de dans nord-americană. De-a lungul carierei a colaborat cu: Afrojack, LMFAO, Linkin Park, AGNEZ MO, Iggy Azalea, Lil Jon, blink-182, Taking Back Sunday, Laidback Luke, BTS, Monsta X, Louis Tomlinson, Backstreet Boys , Rise Against, Vini Vici, Lauren Jauregui și Fall Out Boy.

Ceea ce i-a adus și mai multă notorietate sunt remixurile lui cu Kid Cudi. Aoki are și albume, iar cele mai renumite sunt Billboard-charting și Wonderland, cel din urmă fiind nominalizat la premiul Grammy, ca drept cel mai bun Dance/Electronica. Se întâmpla în anul 2013.

Steve Aoki are și propria lui asociație, Steve Aoki Charitable Fund, prin care strânge bani pentru diferite organizații. În 2019, a făcut public un memoriu, Blue: The Color of Noise.

S-au auzit din nou manele la Neversea

Și ”tradiția” manelelor a continuat . În acest an s-a auzit melodia ”Wella, Wella”, interpretată de Denis Nucă.