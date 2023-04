Tradiția pe care Lili Sandu o respectă cu sfințenie, de Paște. A dezvăluit totul la Vorbește lumea

Lili Sandu are o tradiție de la care nu se abate niciodată de Paște. Prezentatoarea de la Pro TV a dezvăluit totul în cadrul emisiunii Vorbește lumea, iar colegii săi, Bogdan și Shurubel, au rămas surprinși când au auzit-o.

Tradiția de la care Lili Sandu nu se abate niciodată de Paște

Lili Sandu a mărturisit că pentru ea și familia sa, sărbătoarea de Paște are o semnificație deosebită. , a mărturisit că, an de an, , merge la Biserică pentru a cânta Prohodul.

Colegilor săi, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, s-au mirat când au auzit acest lucru. Lili Sandu le-a explicat este o tradiție moștenită de la mama sa, pe care o să o respecte și în 2023. De asemenea, de Paște vedeta nu va rămâne în București, ci va merge la Sibiu.

„În Vinerea Mare se cântă Prohodul și sunt acolo lângă preot. Îmi place tare mult. Eu merg la Biserică, îmi place foarte mult. Este o tradiție pe care o știu de la mama mea.

Ea locuiește la mine acum și o să mergem împreună. Este foarte frumos. Este o sărbătoare de suflet pentru familia mea”, sunt planurile pe care Lili Sandu le are pentru acest Paște.

„Pentru preot este o mare bucurie”

Pe de altă parte, Lili Sandu a explicat că pentru preotul de la biserica la care obișnuiește să meargă de Paște este o mare bucurie faptul că se alătură enoriașilor. Vedeta de la Pro TV a mărturisit că se folosește de toate cunoștințele sale muzicale.

„Suntem o comunitate și m-au m-ai văzut acolo. Pentru preot este o mare bucurie pentru că se organizează trei coruri. Eu sunt în unul dintre ele. Și când începe Sandu să cânte cu voce de cap, frumos, îi place”, a declarat Lili Sandu.

De asemenea, anul acesta, prezentatoarea de la Pro TV o să fie însoțită la Biserică și de fiul său. Micuțul Thomas a crescut suficient de mult, iar Lili Sandu își dorește să-i insufle acestuia aceleași credințe pe care le-a învățat la rândul său.

„O să vină și Tomy, da. Abia aștept”, a susținut Lili Sandu. Totodată, aceasta le-a spus colegilor săi că și-ar fi dorit ca ei să o poată însoți în această zi specială, însă aceștia au alte planuri, astfel că acest lucru nu este posibil.