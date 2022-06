Tragedie în fotbal! A murit în accident de mașină la doar două zile după ce marcase pentru naționala sa. Video

Joi, contra celor din Congo, Billel Benhamouda marca în premieră pentru echipa națională. A doua zi, drumul spre casă i-a fost fatal, jucătorul de 24 de ani al lui USM Alger pierzându-și viața într-un cumplit accident rutier.

Billel Benhamouda a fost titular în meciul amical pe care Algeria l-a jucat contra reprezentativei din Congo. Gazdele s-au impus cu 3-0, iar jucătorul lui USM Alger a înscris, din penalty, în minutul 13, golul de 2-0.

A doua zi, a plecat, cu mașina, alături de un prieten, către casa sa din Hajout. Era un drum de numai 70 de kilometri, însă, din păcate pentru el, avea să fie ultimul drum.

Mașina sa s-a izbit violent de un stâlp și a fost complet distrusă. Cu atât mai mult cu cât, după impact, a luat foc. Iar Benhamouda și-a pierdut viața.

Algerian USM Alger forward Billel Benhamouda died in a car accident yesterday. He was on the score sheet on Thursday for the Algerian national team against the DRC.

Bin Hamouda, 24, lost control and smashed into a pole. His car caught fire.

