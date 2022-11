Trupa Akcent revine și va avea o nouă formulă. Adi Sînă va cânta cu două artiste superbe

Trupa Akcent se va relansa, după ce în 2013, Adrian Sînă, Sorin Brotnei și Mihai Gruia s-au despărțit cu scandal, ajungându-se chiar la instanță.

Vești bune pentru fanii Akcent. Trupa se relansează și va fi compusă din Adi Sînă și două artiste

Akcent va apărea din nou în fața românilor sub o nouă formulă. va cânta cu două tinere soliste.

Artistele la care facem referire sunt, deja, partenerele lui Adi Sînă în proiectul Adrian Sînă & The Wedding Crashers, cu care se prezintă la nunți și alte evenimente unde merg să cânte, potrivit

Miruna Pânzaru și Irina Ionescu vor fi noile soliste din Akcent. În 2016, Miruna Pânzaru a participat la ”X-Factor”, pe atunci având 14 ani.

Irina Ionescu a luat și ea parte la ”X-Factor”, în anul 2014. În prezent, este și solistă la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”.

De ce s-a destrămat trupa Akcent

, iar Adi Sînă le-a interzis foștilor colegi să se mai prezinte ca Akcent.

Sorin Brotnei și Mihai Gruia au încercat să se relanseze și prima oară s-au afișat ca ”Two Akcent”, iar după o perioadă ca ”Two”. Din trupa Akcent a făcut parte și Marius Nedelcu, dar acesta a ieșit din formație în anul 2008.

Potrivit , Sorin și Mihai ar fi fost nemulțumiți de faptul că Adi încasa mai mulți bani, fiind vocea principală și compunea textele. În cele din urmă, Adi Sînă i-a exclus pe colegii lui din formație, iar aceștia l-au dat în judecată.

”Ultimii 14 ani au fost o particica de Rai. Am avut sansa unica sa vizitam locuri pe care doar le-am visat, sa cunoastem oameni minunati din intreaga lume, am invatat sa va respectam pe voi, fanii, si sa cantam in fata celor mai buni prieteni pe care ni i-am imaginat.

Vreau sa auziti de la mine asta: Akcent incepe un nou capitol, intr-o noua formula si voi continua sa va surprind cu melodii si interpretari noi”, scria Adi Sînă pe facebook.