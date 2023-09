U Cluj l-a prezentat pe noul „Pirlo” înaintea derby-ului cu Steaua din Cupa României Betano: „Am viziune bună”

U Cluj l-a prezentat oficial pe mijlocașul Marco Fossati. Înainte de plecarea la București pentru , ardelenii au organizat o conferință de presă la care a participat și .

U Cluj l-a prezentat pe Marco Fossati înaintea derby-ului cu Steaua din Cupa României Betano: „M-am simțit dorit aici”

În vârstă de 30 de ani, Marco Fossati a fost considerat o mare speranță a fotbalului din Italia. Fotbalistul cu 5 apariții în tricoul Italiei U21 a îmbrăcat de-a lungul carierei tricourile unor echipe, precum AC Milan, Inter, Bari sau Cagliari. Rămas liber de contract în această vară după despărțirea de Hajduk Split, Fossati a semnat cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Mă simt foarte bine, primele impresii sunt foarte pozitive. Am fost primit bine și m-am simțit dorit aici. Am vorbit cu directorul sportiv și cu președintele, mi-au prezentat proiectul și m-am simțit foarte dorit și am vrut să vin aici”, a declarat Marco Fossati.

În sezonul precedent, Marco Fossati a adunat 33 de apariții pentru Hajduk Split, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. În Serie A, Marco Fossati a adunat 17 apariții toate în tricoul celor de la Verona, în sezonul 2017/2018.

ADVERTISEMENT

Marco Fossati nu este 100% din punct de vedere fizic: „Nu știu exact când voi fi”

Marco Fossati nu a mai jucat un meci oficial de la finalul lunii mai, când a fost integralist în victoria lui Hajduk Split, scor 3-0 cu Sibenik. O bună perioadă de timp, mijlocașul italian s-a antrenat singur, astfel, pregătirea fizică nu este la capacitate maximă.

„Nu știu exact când voi fi la 100%, dar din punct de vedere fizic mă simt foarte bine. M-am antrenat singur în ultimele luni. Nu am ritm de joc, dar cu ajutorul celor din staff voi reveni repede în formă”, a mai spus Marco Fossati.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul italian a vorbit cu Bogdan Mitrea înainte de a semna contractul cu U Cluj. Fossati îl cunoaște pe fundașul român de pe vremea când acesta evolua pentru Ascoli. „Cunoșteam clubul și orașul. Știam și anumiți jucători care au fost aici și mai apoi în Italia. Știu că e un campionat bun, are vizibilitate, echipele joacă bine. Sunt foarte curios, dar și entuziasmat să încep.

Înainte de a semna am vorbit cu Bogdan Mitrea, mi-a spus lucruri bune, mi-a spus că există calitate și se potrivește cu caracteristicile mele. Nu am jucat alături de el, dar îl știu din perioada în care era la Ascoli”, a mai spus Marco Fossati.

Marco Fossati, noul „Pirlo” de la U Cluj: „Măcar să port același număr pe tricou”

Marco Fossati ar putea debuta pentru U Cluj chiar împotriva Stelei pe Ghencea, joi, 28 septembrie, ora 16:15 în prima etapă a grupei B din Cupa României Betano. Mijlocașul italian s-a prezentat în fața suporterilor și speră să fie un „Pirlo” (n.r. Andrea) pentru suporterii „Șepcilor roșii”. De asemenea, Marco Fossati a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Ioan Ovidiu Sabău.

ADVERTISEMENT

„Când eram mai tânăr eram un jucător care se gândea doar la ofensivă. Când am crescut, am înțeles că pentru a fi complet trebuie să fac și faza defensivă. Simt că pot da echilibru echipei, îmi place mult să am mingea.

Cred că am viziune bună și pot ajuta echipa să joace un fotbal frumos. Sper să pot fi un Pirlo pentru U Cluj, măcar să port același număr pe tricou. Am aflat că antrenorul (n.r. Neluțu Sabău) a jucat în Italia, vorbește foarte bine italiană.

Am discutat, mi-a explicat ideile sale și îmi place modul de lucru. Cred că poate avea un rol important în cariera mea”, au fost cuvintele lui Marco Fossati.