Un bărbat a descoperit după șase ani că soția îi este, de fapt, soră: „Am fost șocat și confuz”

Un bărbat a descoperit într-un mod inedit că femeia care i-a devenit soție îi este soră. Cei doi au deja doi copii împreună și șase ani de căsnicie. Au aflat secretul șocant după ce femeia s-a îmbolnăvit grav și a avut nevoie de un transplant.

Vestea șocantă aflată de un bărbat. La șase ani de la nuntă a descoperit că femeia pe care a ales-o să-i fie soție era, de fapt, sora lui. El a fost la scurt timp după naștere, astfel că nu a avut niciodată niciun fel de informație despre familia sa biologică.

Cei doi au împreună doi copii, iar după naștere soția s-a îmbolnăvit și a avut nevoie urgentă de un transplant de rinichi. Pentru că rudele soției sale nu erau compatibile, el s-a oferit să facă testele necesare.

La final, însă, când a aflat că este căsătorit cu sora lui. Medicul care a făcut investigațiile și-a dorit să facă cercetări amănunțite pentru a afla ce legătură există între pacientul său și soția lui.

„Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil.

Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus apoi că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut HLA (antigenul leucocitar uman). Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord”, a povestit bărbatul conform

Bărbatul a rămas șocat când a aflat că este căsătorit cu sora lui

Bărbatul a povestit că a cunoscut-o pe soția sa în urmă cu opt ani, iar când a aflat că îi este soră, a rămas șocat. Acum, el a cerut sfaturi și a mărturisit că nu știe cum să procedeze mai departe, pentru că o iubește.

„Am fost șocat și confuz. Mi-a explicat că, din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50 la sută.

Iar frații ar putea avea o potrivire de 0-100 la sută. Era rar să ai o compatibilitate mare între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta”, a completat bărbatul.