El este bărbatul care a șocat întreaga lume. Ce decizie a luat după ce a trecut prin două divorțuri

El este . Ce decizie a luat după ce a trecut prin două divorțuri, ambele mariaje având o durată de 10 ani. Povestea acestuia este una uimitoare și care nu poate fi trecută cu vederea de nimeni.

Așa arată bărbatul care a luat o decizie radicală după ce a divorțat de două ori. A uimit oamenii de pretutindeni

Suriya Sukkaset este un bărbat în vârstă de 51 de ani din Thailanda care după ce a divorțat a doua oară și-a comandat o păpușă cu părul închis la culoare și cu pielea foarte albă. Regretata sa mamă i-a dat numele Tukta la scurt timp după ce i-a fost livrată.

Acest lucru se întâmpla în urmă cu aproximativ 5 ani, când a realizat că cele două despărțiri i-au lăsat un gust amar. Ulterior, și-a găsit alinarea în timpul petrecut cu păpușa sa cu care în cele din urmă a ajuns să se căsătorească.

„Am văzut un articol în mediul online despre un bărbat care călătorește prin lume cu o păpușă de cauciuc după ce a suferit din dragoste. Am avut ghinion la femei, așa că m-am gândit că o păpușă ar fi o soluție bună. Acum ea este sufletul meu pereche.

Oamenii cred că sunt bolnav mintal, dar nu sunt. Am o afacere de succes, fosta mea soție mă vrea înapoi și sunt o mulțime de femei cu care m-aș putea întâlni, dar nu vreau. Adevărul este că o prefer pe păpuşa mea, Tukta. Sunt fericit.

Am trecut prin două divorțuri. Am fost căsătorit zece ani cu prima soție și alți zece ani cu cea de-a doua. Am avut grijă de ele, le-am cumpărat aur și haine frumoase. Dar nu a fost suficient, au vrut mereu mai mult”, a spus thailandezul, notează .

Cum este tratată păpușa de bărbat

Tukta, care are o înălțime de 1,57 cm înălțime și o greutate de 47 kg, este tratată regește de bărbatul care spune că prima soție își dorește o împăcare. În plus, Suriya Sukkaset susține că nu duce lipsă de atenții din partea femeilor.

Cu toate acestea a fost dispus să scoată din buzunar 740 de lire sterline (833 euro) în anul 2018 pentru femeia visurilor sale pentru care se întoarce mereu acasă cu zâmbetul pe buze. Aceasta poartă bijuterii din aur și haine scumpe mereu.

În plus, în urmă cu 2 ani cei doi s-au căsătorit, iar luna aceasta și-au reînnoit jurămintele în cadrul unei ceremonii care a avut loc în casa pe care o deține bărbatul din Bangkok, Thailanda. Thailandezul apreciază că actuala ”soție” nu se uită după alți bărbați și că îi este fidelă.