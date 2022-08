Un bărbat de 49 de ani vrea să se însoare cu o păpușă de cârpă: „Nimeni nu știe cât de mult o iubesc”

Un bărbat de 49 de ani este pregătit să întemeieze o familie alături de o… păpușă de cârpă! Bărbatul a făcut declarații care i-au uimit pe utilizatorii de rețele sociale.

Un bărbat vrea să se însoare cu o păpușă de cârpă

Un bărbat în vârstă de 49 de ani care ar fi originar din America de Sud s-a săturat să fie singur și a vrut să pună capăt solitudinii sale alături de o păpușă de cârpă.

Bărbatul spune că este îndrăgostit până peste cap de partenera lui, o păpușă din cârpă brunetă cu buze mari și care poartă ochelari.

Mai mult decât atât, bărbatul spune că și-a găsit, în sfârșit, și este pregătit să se însoare cu păpușa din cârpă.

Alături de Natalia, acesta fiind numele păpușii, bărbatul vrea să întemeieze o familie. Ei deja au doi copii împreună.

Natalia și iubitul ei din carne și oase au o relație despre care s-ar putea spune că este normală. Merg la cumpărături, ies la înghețată la mall, merg în parcuri și la picnicuri.

“Dacă nu ar fi fost păpușile, aș fi fost mai singur decât oricine altcineva. Cel puțin am ceva.

Ei nu știu cât de mult o iubesc, am rezistat tot anul acesta cu ea. Am de gând să mă căsătoresc”, a spus bărbatul pe Tiktok, unde are numele de utilizator montbk5959.

Acest tip de dragoste nu este unul singular. pentru prima dată în luna iunie a acestui an.

Femeia pe nume Meirivone Rocha Moraes are 37 de ani și s-a îndrăgostit de o păpușă confecționată de mama ei. Mireasa chiar spunea că a avut parte de o noapte a nunții extrem de pasională.