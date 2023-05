Un bărbat din Argeș a fost atacat de un urs în timp ce se plimba pe stradă: ”Bă! Pleacă de aici!”. Din fericire animalul s-a dat bătut și s-a făcut nevăzut printre mașini. Totul s-a petrecut pe o stradă din Poienari, sub privirile îngrozite ale martorilor, care au încercat să sară în ajutorul bărbatului.

Bărbatul a fost atacat de urs chiar în timp ce se plimba pe stradă în localitatea Poienari din Argeș. Martorii la eveniment au filmat întreaga scenă, iar pe imagini se vede cum bărbatul a găsit un lemn cu care a încercat să alunge ursul, în timp ce animalul alerga spre bărbat. Din fericire, ursul s-a dat bătut și s-a făcut nevăzut după o mașină, fără a răni pe cineva.

”Bă! Termină. Vino, bă, încoace, bă! Lasă-l, bă! Pleacă, mă, de aici!”, a strigat un martor la eveniment, în tentativa de a speria animalul. Urșii sunt o problemă în România și ajung tot mai des pe străzile din orașe sau comune, după ce habitatul natural le-a fost distrus și caută în disperare mâncare în alte locuri.

a fost cel al unui urs care se plimba liniștit în apropierea unei școli generale din Comarnic, județul Prahova. Mai mulți elevi au sunat la 112, iar la fața locului au venit mai mulți jandarmi care au tranchilizat ursul și l-au transportat într-o zonă sigură, unde nu poate răni pe nimeni.

Chiar în urmă cu cinci zile, o delegație a Parlamentului European a sosit în România pentru a verifica această situație a urșilor. Ministrul mediului Barna Tanczos a oferit o replică dură și a anunțat că nu va accepta sfaturi din partea unor state care au exterminat urșii de mai bine de 100 de ani, semn că vrea ca țara noastră să rezolve problema fără să pună în pericol populația de urși de aici, conform

în ce priveşte gestionarea populaţiei de urşi de la state care au exterminat această specie în urmă cu 100 de ani”, declara Barna, mulțumindu-se totuși cu faptul că ”cineva de la Bruxelles a venit să verifice la faţa locului şi să discute despre această problemă şi cu autorităţile române”.

De altfel, carnivorele mari au devenit o problemă în întreaga Europă, iar Ministerul Mediului va organiza un summit pe această chestiune, în septembrie. ”Le urez bun venit. În sfârşit, cineva de la Bruxelles a venit şi discută şi cu cei care au făcut petiţiile – e absolut normal – dar şi cu partea cealaltă, a celor care spun că pădurile României sunt protejate, că nu înseamnă doar furt, ci şi administrare responsabilă, pe milioane de hectare. Din păcate, există în continuare infracţiuni şi contravenţii care trebuie pedepsite şi care trebuie constatate şi pentru acest motiv avem nevoie de Gardă forestieră, de colaborare cu poliţia, procuratura şi cu instanţele de judecată.

Este prima dată când o comisie de la nivelul PE vine să se convingă la faţa locului că aici problema urşilor nu mai este una a unei specii de pe cale de dispariţie. Este o problemă a comunităţii care este afectată în mod grav, câteodată, de această convieţuire cu această specie strict protejată la nivel european”, a afirmat ministrul Barna.

Potrivit datelor statistice, doar în ultimii 5 ani au fost raportate peste 150 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor și 14 decese. ”Le-am spus celor din comisie că aici problema nu mai este cum se vede la Bruxelles, o problemă a unei specii care dispare sau este în pericol. Statutul de conservare favorabilă se poate constata oricând în cazul urşilor. Toate studiile care s-au făcut în ultima perioadă, inclusiv cel de anul acesta, demonstrează că numărul lor creşte an de an. Scopul gestionării unei specii nu este să creştem zi de zi, an de an, numărul lor, ci o administrare durabilă a speciei, într-un areal restrâns, unde vorbim de habitatul natural. Grădiniţa, şcoala, etajul doi al blocului, pensiunea nu sunt habitatul lor natural”, a spus ministrul.

Dacă România are probleme cu urșii, Germania se confruntă cu atacuri ale lupilor, tot mai dese. ”Am auzit câteva expresii zilele acestea, că sunt ucise animale sălbatice, urşi. Doar oamenii sunt ucişi, animalul sălbatic e recoltat, în condiţiile legii. Carnivorele mari creează probleme şi în Europa. În Italia s-a înregistrat, practic, primul deces al unui om cauzat de urs, am auzit de poneiul omorât în Germania de către un lup, deci probleme apar şi acolo. Eurodeputatul din Bulgaria a ridicat problema ţării sale, care se confruntă cu o problemă similară, a lupilor, mai puţin cu cea a urşilor, dar carnivorele mari exercită o presiune din ce în ce mai mare pe existenţa fermelor, pe traiul zilnic al cetăţenilor europeni.

De aceea vom organiza la sfârşitul lunii septembrie un summit pe tema carnivorelor mari şi a drumului pe care trebuie să meargă UE. Nu putem accepta sfaturi de la state care au exterminat aceste specii de 100 de ani, nu putem accepta sfaturi de la state membre – prietenii noştri, de altfel – care refuză de ani de zile să primească urşi în habitatele naturale din acele ţări, din Franţa, Germania, Austria, unde nu mai există urs, deşi există habitat natural pentru această specie”, a spus ministrul Mediului.