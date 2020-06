Un celebru actor vrea să fie primar. Are sprijinul PNL pentru candidatură

Claudiu Bleonț, un actor foarte cunoscut în România, vrea să fie primar la alegerile locale ce vor urma în toamnă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu sprijinul celor de la PNL, îndrăgitul artist țintește postul de edil într-o comună de munte din județul Cluj.

Bleonț și-a anunțat candidatura printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, acolo unde a mulțumit unor nume grele din partidul aflat la guvernare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un cunoscut actor din România țintește postul de primar. Are sprijinul PNL în alegeri

După ce a impresionat pe scena teatrului, a filmului și a televiziunii din România, Claudiu Bleonț vrea să facă o figură frumoasă și la alegerile locale din septembrie.

Prin intermediul unui mesaj postat pe o pagină de socializare, actorul a anunțat că va candida la Primăria Beliș, o comună din județul Cluj, din partea Partidului Național Liberal.

ADVERTISEMENT

”Poziția pe care proaspăt mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comună de munte de lângă Cluj, m-a adus în fața oamenilor, am intrat în curțile lor, i-am privit în ochi și le-am aflat nevoile.

Dar nu am vrut nicio clipă sa fiu “un alt politician” care doar promite că va rezolva…Așa că folosindu-mă de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonț, am luat la rând ministerele, am deschis uși, am pus întrebări și am căutat soluții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru că pentru moți cuvântul dat și mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie și au greutatea morală a unei certitudini – ai promis că faci, atunci trebuie să faci. Așa că nu am cum să nu mulțumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit soluții și suport real.

Fără a imi cere nimic în schimb, fără a mă condiționa sau “îndatora” pentru viitor. Ci pur și simplu pentru că am întâlnit niște oameni extraordinari, care pot și vor să facă România mai bună pentru noi toți și care mi-au dovedit mie, Claudiu Bleonț, că liberalismul nu e doar o poveste istorică a României mari ci un viitor cât se poate de concret, susținut de oameni și pentru oameni. Cu adevărat “prin noi înșine”, a scris posibilul viitor primar, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bleonț, mulțumiri și întâlnire cu nume importante din PNL

Bleonț a avut o întâlnire cu cei mai importanți lideri PNL. S-a întâlnit cu Ludovic Orban, Ovidiu Raețchi, Robert Sighiartău, Adrian Oros, Ionuț Stroe și Bogdan Gheorghiu.

”Mulțumesc Ludovic Orban, Ovidiu Raețchi, Robert Sighiartău, Adrian Oros, Ionuț Stroe, Bogdan Gheorghiu și vă aștept în Apuseni să le arătați și moților ce mi-ați arătat mie – că împreună se poate.”, a mai scris candidatul.

ADVERTISEMENT

Comuna Beliș, așezare cu puțin peste 1.200 de locuitori, este localizată la poalele masivului Vlădeasa din Munţii Apuseni, la o altitudine de 1,125 m, în partea de sud-vest a județului Cluj, la 80 km de reședința de județ și 30 km de Huedin.

Claudiu Bleonț s-a născut pe 27 august 1959 la București. Este un actor român de film, teatru și o vedetă de televiziune, fiind și fost prezentator TV.