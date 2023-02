Un conducător important din fotbalul românesc știe ce decizie trebuie luată în scandalul de xenofobie de la Sepsi – FC U Craiova: „Rejucare din minutul 1!”. Video Exclusiv

FANATIK a descoperit . De aceeași părere este și observatorul Gheorghe Nedelescu.

Sepsi – FC U Craiova 1948, așteptat să se rejoace din minutul 1: „Nu ar trebui să prejudiciem fotbalul”

Observator cu greutate în SuperLiga și fost prim vicepreședinte al Comisiei de Disciplină, Gheorghe Nedelescu a intervenit telefonic în

„Cel mai înțelept din punctul meu de vedere, pentru că am fost ani de zile și prim vicepreședinte al Comisiei de Disciplină, eu cred că acest meci trebuie rejucat. Din minutul 1. Pentru că a trecut deja o perioadă. Dacă trecea mai puțin timp se putea juca de atunci, dar așa ar trebui rejucat din minutul 1. Din punctul meu de vedere. Dacă vă reamintiți meciul de la Cluj, la care eu am fost, s-a rejucat.

Având în vedere că cei de la Sepsi trebuiau în mod cert și ei prin responsabilul de securitate trebuiau să ceară jandarmilor să intervină pentru a evacua galeria. Acum nu știu care era gradul meciului respectiv.

Sepsi avea toate mijloacele și toate pârghiile. Responsabilul cu securitatea trebuia să completeze formularul. Dacă nu era meci cu grad ridicat, se adresa jandarmilor și aceștia trebuiau să evacueze galeria oaspete”, a declarat Gheorghe Nedelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Acesta a fost observator și la celebrul meci din 2012, U Cluj – CFR Cluj, întrerupt în minutul 24 după ce Ricardo Cadu i-a provocat pe fanii gazdelor și s-a luat la harță cu Mircea Bornescu.

„Acolo au fost incidente, a fost o încăierare, dar putem să le asemănăm cât de cât. Tot un incident era. Îmi reamintesc că am vorbit chiar cu Cadu înainte de începerea jocului, i-am atras atenția, ‘vă rog să nu incitați, să nu creați probleme’. Dar tensiunea a fost prea mare la ambele echipe și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Un lucru regretabil.

Eu zic că nu ar trebui să prejudiciem fotbalul pentru că iubitorii fotbalului abia așteaptă să vadă un joc. Nu ar trebui să dăm noi punctele. Așa am judecat și cu U – CFR, să nu le dăm la masa verde. Totul trebuie să se desfășoare pe teren. M-am uitat în primul rând la regulament. Având în vedere că nici Sepsi nu a luat acea măsura, e primul caz, ok, UEFA are toleranță zero, dar eu îmi mențin punctul de vedere că meciul trebuie jucat în minutul 1”, a adăugat Nedelescu.

„Eu văd culpă comună”

„În regulament nu există însă niciun paragraf care să susțină rejucarea meciului de la Sf. Gheorghe din primul minut. „Ce paragraf să existe? Regulamentul spune clar și aici se poate invoca de ce Sepsi nu a cerut eliminarea galeriei.

În mod sigur ăsta e punctul meu de vedere. Să nu câștigăm meciurile la masa verde. Eu văd culpă comună. Am înețeles că și la Craiova a fost acea semnătură, Sepsi nu a cerut eliminarea. E și primul caz. Cred că toate echipele ar înțelege.

Andrei Chivulete are un regulament în față și din ceea ce am înțeles a respectat în totalitate regulamentul. Cei trei pași care trebuie parcurși. Îmi amintesc la un meci Steaua – Ceahlăul, și îmi spune un arbitru ‘eu opresc meciul că poate fi în bulgăre o piatră sau o bilă de oțel’. Eu eram observator și nu am fost de acord. Am continuat meciul și am luat măsurile care se impuneau. Am cerut stewart, am blocat zona respectivă și am continuat meciul. Că așa era simplu, opream meciul și era 3-0”, a conchis fostul prim vicepreședinte al Comisiei de Disciplină.

