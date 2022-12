Un internațional iranian urmează să fie executat din cauza protestelor! Fotbalistul este acuzat de trădare

Jucătorii selecționatei Iranului au , din grupele Mondialului, împotriva guvernului țării pentru drepturile și libertățile femeilor. La fel și . Deocamdată, nu au existat repercusiuni. Nu același lucru este însă valabil în cazul unui fost jucător la naționalei de tineret, Amir Nasr-Azadani. Care urmează să fie executat.

În septembrie, o tânără în vârstă de 22 de ani, Mahsei Amini, a murit pe când se afla în custodia poliției, după ce ar fi încălcat regulile stricte privind acoperirea capului.

Evenimentul a declanșat ample mișcări de stradă. Iar acum, cei care au luat parte la acestea, și au apărat public drepturile și libertățile femeilor din această țară, încep să plătească.

Luni, Majid Reza Rahnavard, a fost spânzurat, public, după ce a fost condamnat la moarte fiind acuzat de ”moharebeh” sau ”vrăjmășie cu Dumnezeu”.

Lucru de care se face vinovat și fotbalistul Amir Nasr-Azadani. Acesta a evoluat la nivel de juniori și tineret pentru echipa națională. Ca și la cluburile Rah Ahan și Tractor Sazi, din țara natală.

Decizia Președintele Curții Supreme din provincia Isfahan, Asadolá Jafarí, a avut un ecou imediat din partea Fifpro. Sindicatul fotbaliștilor, organizație reprezentativă la nivel mondial pentru 65.000 de jucători profesioniști.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment.

— FIFPRO (@FIFPRO)