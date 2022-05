Un portar de legendă al lui Rangers, mărturisire tulburătoare: ”Mai am 6 luni de trăit”

În vârstă de 58 de ani, Goram a fost , acolo unde Scoția nu a trecut de faza grupelor, încheind competiția cu o victorie (1-0 cu Elveția), o remiză (0-0 cu Olanda) și o înfrângere (0-2 cu Anglia).

Mărturisire șocantă a fostului portar de la Rangers

Andy Goram a fost portarul lui Rangers între 1991 și 1998, perioadă în care a câștigat 10 trofee, dintre care cinci titluri ale Scoției. Însă, fostul fotbalist trăiește acum o adevărată dramă, mărturisind că nu mai are mult de trăit.

ADVERTISEMENT

Goram, care a jucat jucat două meciuri și la Manchester United, alături de care a cucerit titlul în Premier League, a declarat că a început să se simtă rău în urmă cu câteva săptămâni și avea arsuri puternice.

”Am crezut că am o indigestie severă. Parcă eram blocat. Starea s-a înrăutățit în câteva săptămâni. Nu am putut să mă văd cu doctorul de familie. Eram în agonie.

ADVERTISEMENT

Am făcut o tomografie la spitalul Monklands și apoi am fost dus de urgență la alt spital. De acolo mi s-a spus să fie rudele apropiate cu mine. Atunci mi-am dat seama că am cancer”, a declarat fostul fotbalist, conform .

Refuză să facă chimioterapie

Andy Goram a dezvăluit că boala este în stadiul 4, este inoperabilă și s-a extins la ficat și plămânul drept. ”Doctorul mi-a arătat unde este cancerul și mi-a spus că nu poate fi operat.

ADVERTISEMENT

Fiul meu a început să plângă, în timp ce eu evaluam situația. Cuvântul ‘inoperabil’ m-a lovit puternic. Mi s-a spus că dacă fac chimioterapie, mai am de trăit 9 luni. Dacă nu, mai am, în medie, 6.

Am luat decizia după ce am discutat cu fosta soție și fiul. Să fac chimioterapie de dragul a 3 luni în plus de viață? Nu, mulțumesc! Chimioterapia nu intră în discuție. Miriam (n.r- fosta soție) a făcut chimioterapie de 6 ori. A fost un iad”, a mai spus fostul portar de la .

ADVERTISEMENT

Paralizat de durere

Legendarul goalkeeper al naționalei Scoției a explicat că a suferit extrem de mult după intervenția chirurgicală de la mijlocul lunii mai, deoarece durerile au fost groaznice: ”Mi-au montat un stent în esofag pentru a trata blocajul produs de cancer și pentru a putea înghiți din nou.

ADVERTISEMENT

Operația a fost un succes, dar durerea a fost de nesuportat. Am mai avut dureri după operațiile la genunchi și de la tendonul lui Ahile, dar durerea de acum a fost oribilă. Acum iau pastile de durere, vitamine și morfină. Trebuie să le iau cu strictețe pentru a nu avea probleme.

Doctorul mi-a spus ‘Du-te și bucură-te de viață într-un mod cât mai normal’. Acum durerea e suportabilă. Voi lupta așa cum nu am făcut-o niciodată. Voi fi aici cât de mult pot”, a încheiat Andy Goram.