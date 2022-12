Un titular al FCSB în partida contra Chindiei anunță că vrea să plece de la echipă: “E important să iau o decizie cât mai bună”. Video

și a închis poarta în meciul împotriva Chindiei Târgoviște.

Andrei Vlad vrea să plece de la FCSB: „Clar îmi doresc să joc cât mai mult”. Ce spune de titularizarea în derby-ul cu CFR Cluj

„Renegatul” din poarta FCSB a vorbit pentru Digi Sport : „A fost un meci dificil, o echipă bună, pe un teren dificil. Sunt fericit că am câștigat și că am luat cele trei puncte”.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad a apărat în acest sezon doar în meciurile din Cupa României Betano cu UTA și Oțelul Galați, lucru care a recunoscut că îl deranjează: „Nu am ce să fac. M-am pregătit, m-am antrenat bine și mi-am așteptat rândul. Am intrat azi și am făcut un meci bun, asta e cel mai important.

Portarul criticat de Gigi Becali are șanse mari să fie titular și în derby-ul cu CFR Cluj, Ștefan Târnovanu fiind accidentat: „Fane (n.red. Târnovanu) a suferit o entorsă, nu știu să dau detalii.

ADVERTISEMENT

Nu am nicio informație. Dacă e nevoie de mine, voi răspunde prezent. Sunt pregătit și pentru meciul cu CFR Cluj”, a fost sincer Vlad.

Deși a apărat doar în trei meciuri în ultimele nouă luni, Andrei Vlad spune că nu a avut niciun fel de emoții: „A trebuit să fiu pregătit să intru. Nu am de ce să am trac, am jucat multe meciuri, am trecut peste acea perioadă. Trebuie să ne adaptăm la teren și să luăm decizii. A fost greu să jucăm, dar nu am avut încotro”.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad: „În pauza de iarnă mă voi gândi ce voi face în cariera mea în continuare”

Andrei Vlad a mărturisit că se gândește să plece în această pauză competițională de la FCSB și va cântări foarte bine lucrurile, mai ales că a pierdut și echipa națională: „Clar că îmi doresc să joc cât mai mult. E important să iau o decizie cât mai bună. În pauza de iarnă mă voi gândi ce voi face în cariera mea în continuare. O să vină pauza și voi lua o decizie.

Nu erau probleme foarte mari în apărare. Am făcut un meci bun în apărare. Băieții au jucat simplu. Suntem pe podium, dar trebuie să luăm meci cu meci, pas cu pas”, a mai declarat portarul de rezervă al FCSB, după victoria cu 2-0 în fața Chindiei.

ADVERTISEMENT

Cota lui Andrei Vlad a avut de asemenea de suferit. Evaluat cu doar un an în urmă la un milion de euro, portarul FCSB are o valoare estimată la doar 550.000 de euro în acest moment, aproape de două ori mai mică.