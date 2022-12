Chindia Târgovişte – FCSB 0-1, în etapa a 20-a din SuperLiga. Radunovic deschide scorul din penalty. Video

Meciul Chindia Târgovişte – FCSB are loc duminică, 11 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Dâmboviţenii au cedat etapa trecută cu 2-0 la Cluj, în faţa CFR-ului, punând astfel capăt seriei de invincibilitate de opt partide de la venirea pe bancă a lui Toni Petrea. şi ocupă locul 4, cu 32 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova.

Unde se joacă meciul Chindia Târgovişte – FCSB

Întâlnirea Chindia Târgovişte – FCSB se dispută duminică, 11 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa a 20-a din SuperLiga. Spre deosebire de sibieni, a căror aşteptare de trei ani de a juca pe teren propiu şi nu la Mediaş a luat sfârşit în acest weekend Chindia nu poate nici acum să evolueze, după patru ani de la promovare, în faţa publicului din oraşul său, mai fiind lucruri de pus la punct pentru inaugurarea stadionului Eugen Popescu.

Aşa încât continuă seria partidelor de acasă care se joacă pe stadionul Petrolului, la Ploieşti, iar la acest meci sigur vor fi destui spectatori în tribune, pentru că în general cam două-trei mii de suporteri ai dâmbovţenilor vin de fiecare dată la meci, iar acum adversarul e unul de calibru iar la aceştia se vor adăuga şi destui suporteri ai FCSB, care într-o oră sunt la Ploieşti.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgovişte – FCSB

Partida Chindia Târgovişte – FCSB se joacă duminică, 11 decembrie, de la ora 20:30, în etapa a 20-a din SuperLiga pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1, dar o mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Este o vreme mai degrabă de toamnă târzie decât de iarnă în oraşul aurului negru, dar cu impediment destul de serios, foarte posibil să se petreacă exact la ora meciului şi anume ploaia, care este prognozată în reprize pe parcursul zilei. Maxima va fi de 13 grade dar la ora 20:30 vor fi în jur de 9-10 grade. Meciul va fi condus de arbitrul clujean Horaţiu Feşnic, despre care patronul FCSB, Gigi Becali, spune că este unul dintre cei mai buni din SuperLiga.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Chindia Târgovişte – FCSB

Pentru omul care a înviat-o pe Chindia când toată lumea îi cânta deja prohodul la jumătatea turului sezonului regulat, îi are absenţi doar pe fundaşii centrali Cornel Dinu şi Deian Boldor, care cel mai probabil vor reveni pe teren abia ]ncepând din primăvara anului viitor.

Nici FCSB nu se poate plânge de probleme majore de lot, pentru că singurii absenţi sunt cei ştiuţi de multă vreme, Panţâru, Ovidiu Popescu şi Iulian Cristea, deşi ultimul este foarte aproape de momentul când va putea intra di nou în grup în programul normal de pregătiri. Însă toată lumea aşteaptă şi suspicionează ce va face Toni Petrea împotriva fostei sale echipe.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgovişte – FCSB

FCSB este echipa care are în mod evident lotul net superior valoric, dar cu toate acestea casele de pariuri nu s-au grăbit să creeze un decalaj la cote, pentru că evoluţiile Chindiei din ultimele două luni au fost cu adevărat impresionante şi ca joc şi ca rezultate. FCSB are cota 2,15 la victorie iar Chindia a primit un 3,70, care nu este foarte departe. Şansă dublă X2 are cotă 1,25 iar şansă dublă 1X are cotă 1,60. Gol marcat FCSB are tot 1,25 dar un gol al gazdelor, deşi meciul e la Ploieşti, ajunge la 1,50.

Din momentul revenirii Chindiei în prima divizie au avut loc trei partide la Ploieşti în care dâmboviţenii au întruchipat rolul formaţiei gazdă numai formal, pentru că fiecare dintre aceste meciuri au avut acelaşi deznodământ, adică victoria formaţiei bucureştene.