Universitatea Craiova are viitor: „Trag cu dinții pentru fiecare șansă”

Universitatea Craiova trage tare în Antalya pentru a intra în lupta pentru titlu cu FCSB, iar Ivailo Petev a găsit ocazia perfectă pentru a urmări și câțiva dintre tinerii de perspectivă din Bănie. David Barbu se află la primul cantonament cu prima echipă și anunță că nu este dispus să rateze vreo șansă oferită de tehnicianul bulgar.

Universitatea Craiova are viitor! David Barbu visează să debuteze pentru formația din Bănie

Ivailo Petev așteaptă și transferuri noi în stagiul de pregătire din Antalya pe lângă revenirile lui cu lotul Universității Craiova. pentru un împrumut, așa cum FANATIK a anunțat.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul bulgar mai are la dispoziție și tineri de perspectivă de la „satelitul” Universității Craiova, iar mulți dintre aceștia se află chiar la primul cantonament. Unul dintre aceștia este David Barbu, extremă care îi are ca idoli pe Elvir Koljic și Alex Mitriță.

„Totul despre David Barbu. Astăzi am stat de vorbă cu extrema David Barbu, campion al Ligii de Tineret, aflat la primul cantonament cu echipa mare a Universității Craiova. Nume Complet: David-Andrei Barbu. Data nașterii: 26.06.2006. Locul nașterii: Craiova. Înălțime: 1.90 m. Greutate: 79 kg. Fotbaliștii preferați din lotul Științei: Alexandru Mitriță și Elvir Koljic

ADVERTISEMENT

Salutare, în primul rând și mă bucur să fac parte din proiectul vostru, Young Lions. Am început să practic fotbalul de la vârsta de 6 ani, atunci când am făcut primii mei pași la echipa Șoimii Știința Craiova, avându-l antrenor pe domnul Mircea Papa.

Am stat o perioadă bună de timp la această formație, unde m-am acomodat rapid și după aproximativ 4 ani de cunoaștere și învățare am decis să mă transfer la Dinamik Craiova, avându-l antrenor pe domnul Ștefan Florescu. De altfel, alături de dumnealui am colaborat și la CSJ timp de un an”, scriu oltenii.

ADVERTISEMENT

„Transferul la Universitatea Craiova a reprezentat pentru mine un pas major în cariera de fotbalist”

Crescut în Cetatea Băniei, David Barbu a primit cu bucuria vestea transferului la Universitatea Craiova, unde a ajuns chiar și în Youth League. Acesta s-a făcut observat la „satelitul” condus de Corneliu Papură, unde este om de bază.

„Ulterior, transferul la Universitatea Craiova a reprezentat pentru mine un pas major în cariera de fotbalist, fiindcă am găsit aici o academie foarte bine organizată, cu rezultate pe măsură și oameni excepționali care știu să impună o strategie benefică dezvoltării juniorilor. În primul meu an la Știința, am reușit ca sub comanda domului Bogdan Budescu sa câștigăm Liga Elitelor U-16, iar cu domnul Ștefan Florescu am obținut trofeul Ligii Elitelor U-17.

ADVERTISEMENT

Acest șir de succese a continuat și mai departe, fiindcă în următorul an am izbutit să câștigăm atât Liga de Tineret, cât și Supercupa din cadrul aceleiași competiții. Toate acestea au fost realizate sub comanda domnului Ștefan Florescu și îi mulțumim pe această cale”, spune tânărul fotbalist.

Promisiune pentru suporteri: „Am să trag cu dinții pentru fiecare șansă care mi se arată în cale”

David Barbu poate fi o soluție pentru regula U21 la Universitatea Craiova în următoarele ediții din SuperLiga. Acesta își propune să profite de fiecare șansă primită de Ivailo Petev și în viitorul apropiat să debuteze pentru formația din Bănie.

„Seriozitatea și antrenamentele intense cred că sunt cele care m-au adus în cantonamentul echipei mari și sper ca acesta să fie doar începutul. Le mulțumesc celor din staff că au avut încredere în mine și sper să am posibilitatea să demonstrez că pot mult mai mult.

Cel mai mare vis al meu este să debutez în echipa mare a Universității Craiova și am să trag cu dinții pentru fiecare șansă care mi se arată în cale. Forza Știința!”, a declarat David Barbu.