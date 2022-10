Văduva Piticului Colorado, replică pentru Bianca Drăgușanu, după gafa despre femeile scunde: ”Dacă ești înalt și nu ai minte, ce poți să faci?!”

O nouă controversă s-a iscat în jurul Biancăi Drăgușanu după ce, pe data de 20 septembrie, a fost invitată în cadrul podcastului ZigZag, al cărei prezentator este George Tănase. Vedeta a făcut afirmații la adresa celor care nu sunt înalți, lucru care a stârnit reacții din partea celor care s-au simțit vizați.

Mădălina Șerban, fosta soție a Piticului Colorado, reacționează după ce Bianca Drăgușanu a spus „nu ești înaltă, nu ești om, ești pitic”

Mădălina Șerban, cea care a fost căsătorită cu cel mai cunoscut pitic din România, a reacționat după cele spuse de . Mădălina este și ea, ca și răposatul ei soț, o persoană care suferă de acondroplazie, patologie din cauza căreia nu a crescut în înălțime, dar care nu a afectat-o din punct de vedere intelectual.

, este mama unei fetițe care s-a născut cu aceeași afecțiune ca și părinții ei. În exclusivitate pentru FANATIK, femeia îi dă replica Biancăi Drăgușanu care a spus, recent, că dacă ”nu ești înaltă, nu ești om, ești pitic”.

”Eu nu mă simt deranjată, dar am o impresie foarte urâtă despre ea. Efectiv nu gândește. Ea nu s-a pus în postura noastră. Nu știu tot ce a spus, am văzut ceva scris pe facebook. Însă, ea trebuia să gândească și apoi să facă afirmații. Dacă ieșea copilul ei cu acondroplazia, atunci ce făcea?! Sunt oameni și oameni”, a declarat Mădălina Șerban, pentru FANATIK.

”Când scoatem o vorbă pe gură trebuie să gândim”

Fosta parteneră a Piticului Colorado este de părere că oamenii nu trebuie să judece și, mai ales, nu trebuie să facă diferențe între ei. Nu contează înălțimea, spune ea, ci contează să gândești înainte să faci orice fel de afirmații.

”Eu una nu judec nici oamenii înalți, nici pitici. Eu, ca femeie, fac mai mult ca un bărbat. Gândesc mai mult ca un bărbat. Sunt bărbați proști, sunt bărbați deștepti, sunt bărbați mai puțin deștepți. Nu suntem toți la fel, că nu avem cum să fim toți la fel.

Dar eu una am văzut și persoane de 2 metri care au trebuit să mă ia în brațe, să mă urce undeva la o înălțime și au zis că nu au putere. Nu aveau putere să ridice 37 de kilograme. Când scoatem o vorbă pe gură trebuie să gândim”, a mai subliniat fosta soție a Piticului Colorado.

Cum a fost afectată în viață de patologia cu care s-a născut

Viața celei care a fost căsătorită cu cel mai cunoscut pitic din România nu a fost deloc ușoară de mic copil. În timp, explică ea, s-a schimbat și a devenit mai puternică, iar fiecare încercare a fost o lecție. O lecție din care a învățat că totul este ca o poveste care trece cum nici nu te aștepți.

”Când am fost copil am simțit că sunt dată la o parte. Noi, copiii, simțim indiferent cât ne ascund părinții. Noi simțim persoanele care se uită ciudat la noi. Dar acum, de când sunt adult, de când am copil, de când m-am căsătorit… eu sunt fericită. Sunt sănătoasă. Chiar dacă am trecut prin etape și etape în viață. Am căzut, m-am ridicat, iar am căzut. M-am împiedicat, m-am uitat să văd dacă este bine, dacă nu, să fac să fie bine. Viața omului este trecătoare și este ca o poveste”, a mai zis Mădălina.

Fosta soție a celui mai cunoscut pitic din România: ”Lumea este foarte rea”

Din păcate, spune Mădălina, situația de acum cu Bianca Drăgușanu nu este prima cu care se întâlnește. De-a lungul timpului a întâmpinat cu fiica ei mai multe circumstanțe în care a fost dezamăgită.

”Lumea este foarte rea și nu vor să învețe copiii cum să se comporte. Nu îi pregătește dinainte că pe stradă o să fie oameni cu dizabilități sau oameni care au un picior nu știu cum. Ar putea să le explice că, atunci când vezi un om cu o problemă, nu spui orice de față cu persoana respectivă.

Copilul simte. Nu i-am spus nimic, de ce să mint. Merge la școală. Conștientizează că este diferită, dar nu vrea să îmi spună. Nici eu nu vreau să o dezamăgesc. Dar am auzit că sunt niște modalități. Sunt niște injectabile ca să mai crești vreo 20 de centimetri. Dacă va fi posibilitatea aceasta, fără să o afecteze altcumva, o să îl fac”, a mai povestit fosta soție a Piticului Colorado.

”Dacă tu ești înalt și nu ai minte, ce poți să faci?!”

Mădălina Șerban consideră că înălțimea pentru ea nu a fost o problemă cu adevărat. Și mai ales nu s-a folosit niciodată de centrimentri în minus ca scuză, din contră, a fost și mai ambițioasă. Ea susține că sunt femei înalte care nu pot face copii, sunt și femei înalte care destramă familii, dar ea nu judecă. Nu conteză cum ești, important, spune ea, este să gândești, să fii inteligent.

”Dacă ai minte și gândești, poți să faci de toate. Dar, dacă tu ești înalt și nu ai minte, ce poți să faci?! Eu nu judec. Sunt femei care nu pot face copii, care sunt de 2 metri și destramă familii.

Eu sunt femeie pe picioarele mele. Colaborez cu toată lumea. Am un copil, l-am crescut fără tată. Și dacă nu ajung, pun o scară. Și dacă nici atunci nu ajung, mai pun o scară și tot așa. Nu există în viața asta, vorba Andreei Marin, nu pot sau nu se poate”, a adăugat Mădălina, pentru FANATIK.

Mădălina Șerban: ”Pot să fac ce nu face Bianca Drăgușanu”

Mădălina Șerban, fosta soție a Piticului Colorado, ține să mai puncteze că ea poate fi deșteaptă, deși e mică, poate face chiar mai mult decât face însăși Bianca Drăgușanu. Ba mai mult, susține că sunt mulți în situația ei care au ajuns la depresie din cauza patologiei de care suferă. Nici pentru ea nu a fost ușor mereu, dar copilul a fost cel care a ținut-o pe linia de plutire.

”Eu pot să fiu ce mai deșteaptă, deși sunt mică. Pot să fac ce nu face Bianca. Exact ca oamenii de culoare și oamenii albi. Nici nu știu cum să explic. Sunt oameni care sunt ca mine și care au dat în depresie, au luat calea băuturii. Eu m-am gândit la copil și la binele lui. Nu este ușor nimic, dar sunt mândră de ce am făcut în viață. Sunt mândră că pot”, a spus în încheiere Mădălina.

Bianca Drăgușanu și afirmația care a creat o întreagă controversă: ”Dacă nu ești înaltă, nu ești om. Ești pitic”

Vă reamintim de unde a plecat întreag episodul controversat stârnit de Bianca Drăgușanu pe mediile de socializare. Blonda a afirmat la George Tănase în podcast, pe 20 septembrie, că ”Dacă nu ești înaltă, nu ești om. Ești pitic”.

„De exemplu, uite, despre Kim. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie un pic mai înaltă, măcar cu vreo 10-15 cm, cred că era mai mișto decât e. Dar are niște forme pe care eu mi le doresc și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică, așa. Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om. Ești pitic.

Da, măi, dar nu mă mai face să zic lucruri…Eu, pentru că sunt înaltă, îmi plac femeile înalte. Asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde, dimpotrivă, au și ele norocul lor că pot să ia ditamai papainoagele în picioare și să pară înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Deci nu înțelege greșit, că nu vreau să devină o chestie virală și împotriva mea. Oricum, mă doare la papuc, dar mă rog…

Fiind mică de înălțime ai multe avantaje, probabil ești mai rapidă, probabil ai mai multă energie, probabil poți să îți iei tocuri de 15-18 cm, care sunt foarte sexy. Fiind înaltă, ai foarte multe dezavantaje, dar eu cred că femeile cu adevărat frumoase sunt femeile înalte. Miss Universe de ce are un metru 80, de exemplu? Dintotdeauna, de când există Miss pe planetă?”, a spus Bianca, în emisiune.