Comisia dictase inițial 16 etape de suspendare pentru fotbalist, care e cu moralul la pământ din această cauză. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Claudiu Tudor, reprezentantul Petrolului, a oferit mai multe detalii despre situația din vestiar. Asta, înainte de meciul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, care se va disputa sâmbătă pe Cluj Arena.

Valentin Ţicu, terminat după suspendarea record: “Îmi vine să mă las de fotbal!”

”Așa cum e meciul de mâine e și cel cu Botoșaniul. Suntem în aeroport, mergem la Cluj. Știm ce ne așteaptă, cu siguranță pe hârtie U Cluj sunt favoriți, dar noi știm ce echipă avem și ce suporteri avem. Vom merge cu mare încredere la Cluj”, și-a început Tudor discursul.

ADVERTISEMENT

Întrebat de jurnalistul Cristi Coste despre soarta lui Țicu, Claudiu Tudor a făcut o paralelă cu faultul comis de Dawa asupra lui Hanca, rupt timp de 4 luni. ”Amânarea nu ne surprinde, dată fiind pauza. Sperăm că această Comisie va fi imparțială.

Se ne uităm la Dawa care joacă, Hanca stă patru luni. Țicu stă așa de 8 etape cu jocul de mâine. Cred că trebuie să ne gândim și la acest jucător, nu este un criminal, e accidentare involuntară. Să ne uităm și la Hanca care nu va juca 4 luni.

ADVERTISEMENT

Este la fel de gravă ca și accidentarea lui Dragoș, va fi nevoie de operație, va fi destul de dificil, dar Dawa joacă după două zile de la acea accidentare. Hanca se va opera la Barcelona, vom afla clar datele când o va face, probabil într-o zi două. Vedem ce spune doctorul specialist. Nu e normal ca un jucător să joace așa (n.r. Dawa). Săracul Țicu e terminat”, a explicat oficialul Petrolului.

”Vivi Răchită spunea că nu se mai poate discuta cu el”, a remarcat Cristi Coste. ”Chiar mi-a spus că nu mai suportă, că îi vine să se lase. E la pământ cu psihicul, cu siguranță nu va face acest lucru.

ADVERTISEMENT

Încă o dată, nu a avut intenție, dacă se ducea cu talpa înainte, să i-o pună pe tibie, spunea și el că-și asumă. Dar, ca și chestia aia, când cazi la mijloc, nevrând, și pentru Dragoș și pentru el. Noi ne-am bucura să fie 8 (n.r. suspendarea), avem mare încredere în Comisie, sper să rămână la 8. Avem încredere în ei și îi lăsăm pe dânșii să ne spună săptămâna viitoare”, a concluzionat Tudor.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Valentin Țicu, dărâmat după suspendarea record” în preliminariile Euro 2024