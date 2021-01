Valeriu Iftime confirmă Fanatik: „Atât vreau de la Gigi Becali pentru transferul lui Denis Haruț”

Finanțatorul echipei FC Botoșani a confirmat informația dezvăluită de FANATIK încă de la începutul lunii noiembrie 2020. FCSB trebuie să plătească 1.000.000 de euro dacă îl vrea pe Denis Haruț.

FANATIK a anunațat în exclusivitate încă din noiembrie 2020 că finanțatorul moldovenilor nu este dispus să îl vândă pe fundașul dreapta de 21 de ani pentru mai puțin de un milion de euro.

Gigi Becali nici nu vrea să audă de o astfel de sumă, iar discuțiile sunt, momentan, sistate. Cu toate acestea, patronul FCSB își dorește neapărat să transfere un nou fundaș dreapta.

Valeriu Iftime confirmă FANATIK: „Denis Haruț costă 1.000.000 de euro”

În vârstă de 21 de ani, Denis Haruț este unul dintre cei mai valoroși tineri din Liga 1, iar profilul fundașului de la FC Botoșani este unul foarte interesant pentru conducerea FCSB. Dornic să aducă încă un apărător de bandă dreaptă la echipă, Gigi Becali s-a orientat către jucătorul lui FC Botoșani.

Dispus să ofere 300.000 de euro, patronul liderului Ligii 1 s-a lovit de refuzul lui Valeriu Iftime, care a cerut de peste trei ori mai mulți bani! FANATIK a anunțat în exclusivitate că cele două părți sunt departe de a ajunge la o înțelegere din cauza pretențiilor finanțatorului grupării din Moldova.

Deși Valeriu Iftime nu a vorbit inițial despre o cifră exactă, FANATIK a dezvăluit că este vorba despre 1.000.000 de euro. Fundașul dreapta este considerat de patronul botoșănenilor drept o adevărată mină de aur pentru clubul său, iar omul de afaceri a confirmat informația dezvăluită de site-ul nostru.

„Eu nu am negociat nimic cu domnul Becali despre Haruț în ultima lună. A fost o întrebare la un moment dat, i-am spus un preț și după am discutat prin intermediari. Ceva clar cu domnul Becali nu s-a făcut. Am primit întrebări de la dumnealui prin impresari. Nu ne-am potrivit la preț! E o diferență destul de interesantă, de mare.

Eu țin mult la prețul lui Haruț! Nu mă grăbesc. Nu e o vreme de vândut fotbaliști scumpi, dar nu-l putem compara pe Haruț cu oricine. Este un interes pentru Haruț de la FCSB. Eu vreau 1 milion de euro pe el, iar FCSB oferă alt preț. Nu suntem încă aici. În acest moment este căzută discuția, e oprită”, a spus Iftime pentru gsp.ro.

Pe lângă Denis Haruț, Gigi Becali îl dorește de la FC Botoșani și pe Andrei Chindriș. Acesta este considerat a fi o soluție excelentă pentru centrul apărării. Singurele soluții de fundași centrali de la FCSB sunt Andrei Miron și Iulian Cristea, fundașul golgheter.

