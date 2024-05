Antrenorul care l-a descoperit pe Alex Băluță, detalii neștiute despre vedeta FCSB: „Un elev de nota 10! Era un lider de mic”

Alexandru Băluță a câștigat titlul la FCSB, iar antrenorul care l-a descoperit pe starul „roș-albaștrilor” a oferit detalii incredibile din copilăria mijlocașului. Petrișor Bondrea l-a avut sub aripa lui la Școala de Fotbal Gică Popescu, unde și astăzi are poza pe panoul de onoare.

Antrenorul care l-a descoperit pe Alex Băluță, detalii neștiute despre vedeta FCSB: „Un elev de nota 1o! De mic a fost un lider adevărat”

Tatăl lui Alex Băluță a jucat fotbal în Liga 1, iar dragostea pentru „sportul rege” s-a transmis și la fiul Alexandru. s-a format la Școala de Fotbal Gică Popescu, unde l-a avut antrenor pe Petrișor Bondrea.

Primul antrenor al lui Alex Băluță a vorbit într-un interviu pentru FANATIK despre munca din spatele fotbalistului de astăzi. Petrișor Bondrea a povestit cum Alex Băluță și colegii lui de la Gică Popescu au învins o echipă de seniori la numai 15 ani, dar și un episod incredibil dintre el și tatăl lui.

Petrișor Bondrea a dezvăluit că Alex Băluță nu a fost numai un fotbalist de nota 10, ci și un elev pe măsură. Mijlocașul român a fost printre cei mai buni copii de la un liceu cu nume greu din Cetatea Băniei.

Alex Băluță a început fotbalul la Școala de Fotbal Gică Popescu, iar dumnevoastră l-ați școlit?

– L-am instruit, i-am dezvoltat aptitudinile specifice. Sunt un individ care pune mare preț pe disciplină și seriozitate, iar la Gică Popescu am avut un grup omogen și unit cu o echipă care de-a lungul timpului a avut niște performanțe notabile, care au contat foarte mult pentru ce înseamnă progesul și încredere în forțele lor proprii.

Ce v-a plăcut la Alex Băluță când l-ați văzut jucând prima dată?

– Mi-a plăcut foarte mult motivația lui, mi-a plăcut spiritul lui de luptă și devotamentul. Determinarea, seriozitatea și implicarea totală îl caracterizează. A fost un copil care a muncit foarte mult de mic copil, s-a străduit foarte mult, a făcut eforturi foarte mari.

Provine dintr-o familie în care tatăl lui a fost sportiv de performanță. Domnul Mitică Băluță a jucat la Jiul Petroșani în Liga 1 și la FC Argeș.

Se lipea golul de Alex Băluță în perioada junioratului sau era anti-gol, așa cum spunea Gigi Becali?

– Era golgheterul echipei, în afara de faptul că era principalul finalizator la fotbal juvenil avea și o disponibilitate mare la efort. Știe să paseze foarte bine, este inteligent și vede foarte bine momentul optim și verticalizează cu vârfurile, știe să își facă preluări, lovește bine și cu ambele picioare. Are o viteză de deplasare foarte bună și chiar de reacție, are un start foarte bun.

Cum era Alex Băluță din era doar un copil?

– Era un copil foarte modest, o să vă trimit poze din cantonament de la Herculane de când avea 10 ani. A fost un copil cu o educație exemplară, a fost tot timpul extrem de devotat și de motivat, dar și foarte apropiat în relațiile colegiale, comunica foarte bine cu cei din jur.

De mic a fost un adevărat lider, a avut spirit de lider. S-a impus tot timpul, a fost cel care a dominat vestiarul în sens pozitiv pentru că știa cum să își motiveze colegii, să îi capaciteze pentru jocurile importante.

Ce s-a întâmplat cu ceilalți colegi ai lui Alex Băluță de la Școala de Fotbal Gică Popescu: „A jucat cu Mutu”

Din generația lui Alex Băluță a mai reușit cineva să ajungă în Liga 1?

– Din grupa asta de excepție a mai ieșit Popescu Iustin, portar la Mioveni, Târgoviște și Dinamo, a ieșit Avram cu care Mititelu a promovat fundaș central, Popescu Ștefan care a fost în lotul naționalei de tineret a României și a jucat cu Mutu la Ajaccio și la Cesena. A mai avut un coleg foarte talentat din Moldova Nouă, se numea Alin Petrea, care a jucat la AS Roma Primavera.

Poza cu Băluță o puteți găsi oricând la Școala de Fotbal Gică Popescu la panoul de onoare, suntem primii cu niște rezultate notabile de-a lungul timpului. Poza este făcută în 2008, 2009.

Aveți un episod special cu Alex Băluță?

– Am un episod special cu Alex, ținând cont că mai devreme vorbeam de personalitatea lui debordantă pentru că este un tip destul de energic. Am reținut amintirea cu ușurință. Tatăl lui i-a făcut niște recomandări la un meci la FC Argeș, fiind foarte bine intenționat.

La un moment dat la pauză mi-a spus: „Domn profesor, dacă tati mai vorbește vă rog frumos să mă scoate-ți afară pentru că mă deranjează foarte mult”. Am purtat o discuție cu domnul Băluță în particular: „Domnule Băluță, vedeți că este foarte supărat pentru că nu îi place să îi dați indicații”.

Am mai reținut un moment de la un cantonament din Herculane. M-a impresionat devotamentul și implicarea care o avea la antrenamentele fizice. Într-o zi am făcut înviorare dimineața, antrenament fizic la ora 10:30 și după-amiază la ora 16:00 am primit telefon de la domnul primar să mergem cu o echipă care avea între 14 și 15 ani să jucăm cu o echipă de seniori.

După trei antrenamente au reușit să învingă o echipă de seniori, era o diferență foarte mare. Sunt câteva episoade pe care mi le amintesc, era foarte atașat de grup și de mine. În poze este aproape în permanență lângă mine.

Alex Băluță, în top și la școală: „Era un elev de nota 10”

Era un copil de nota 10?

– A învățat la liceul Elena Cuza, care este recunoscut în Craiova. Era unul dintre elevii foarte buni la învățătură, era de 9 sau 10. Generala a făcut-o la Decebal, țin minte că am fost și eu detașat profesor un an și îi mai duceam și scutiri la școală, profesorii erau extrem de mulțumiți.

În urmă cu patru ani am organizat turneul acolo și a fost invitat și el. S-a întâlnit după foarte mulți ani cu foști profesori din școală. Școala a fost prioritară pentru el, a ținut foarte mult să învețe. La Elena Cuza nu se intră cu ușurință.

A avut vreodată un moment în care s-a gândit să pună fotbalul pe planul secund?

– Nu! Nu s-a întâmplat niciodată să aibă un moment în care să renunțe sau să aibă o accidentare importantă. Era un tip perfecționist, făcea încălzirea extrem de bine și se proteja chiar și înainte de antrenamentele cele mai simple, adică dădea dovadă de profesionalism încă de mic. Marii campioni nu ajung întâmplător acolo.

Am mai lucrat cu grupa U19 de la Universitatea Craiova când s-a aflat la echipă, chiar el a insistat foarte mult să vin. Am fost și la echipa a doua la Mititelu, am fost secundul lui Nicolo Napoli în Liga 2. Mititelu a insistat 6 luni să merg acolo, am preluat echipa secundă după Papură și l-am promovat pe Claudiu Bălan la 13, 14 ani.

Aveți propria școală de fotbal?

– Am propria școala de fotbal care se numește Clubul Sportiv Fotbalul Copiilor, este club în toată regula cum are și CS U, CSS. Suntem la început de drum, suntem înființati de patru ani. Suntem implicați în campionat, jucăm cu trei grupe în competiții oficiale.

Cred că toată viața am avut o șansă foarte mare pentru că în toate grupele pe care le-am avut au ieșit copii la performanță.

Ce nume trebuie să ținem minte de la școala dumneavoastră?

– Gabi Stoian este un real talent și are 15 ani. Bogdan Robert și Vlad Vanaucec care are 13 ani, mai sunt și alții pe care i-aș putea numi, dar nu vreau să fac afirmații gratuite. Sunt cei în care am cea mai mare încredere în acest moment.

Mai țineți legătura cu Alex Băluță?

– Sigur, am vorbit anul trecut. M-a invitat la nuntă, dar nu am putut să ajung din diferite motive. L-am invitat de multe ori să vină să ia contact cu copii, dar a fost foarte ocupat. Mi-a promis că o să găsească timp și sunt convins că o să vină.

Purtăm discuții, dar și el este familist acum. Nu i-am dat mesaj încă, dar o să îi dau un mesaj pentru titlu.

Ce ați simțit când a înscris golul care a adus titlu pentru FCSB?

– M-am simțit foarte bine, m-am simțit împlinit. M-am bucurat, este un lucru cu care mă mândresc pentru că nu este ușor să crești un campion. Fără falsă modestie, cred că și implicația mea a contat, la fel cum a contat și cea a celorlalți antrenori pe care i-a avut.