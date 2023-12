Valeriu Iftime schimbă antrenorul după înfrângerea cu Dinamo: „Suntem jalnici”

. După înfrângerea din etapa 20 a SuperLigii, Valeriu Ifitme s-a resemnat și este de părere că echipa sa va retrograda în liga secundă. Patronul moldovenilor vrea să încerce să salveze formația, dar susține că este un lucru greu.

Patronul moldovenilor a afirmat că prestația echipei sale a fost una jalnică. După înfrângerea cu Dinamo Valeriu Iftime s-a resemnat și nu mai crede în șansele formației sale de a se salva de la retrogradare. Doar 9 puncte a acumulat FC Botoșani în SuperLigă după 20 de etape.

“Asta e. Suntem în Liga a doua, nu avem nicio șansă. Să nu dai un șut la poartă cu Dinamo e o problemă mare. Și de echipă, și de antrenor. Și în Liga a doua suntem de bătut. Nu pot să merg mai departe cu Andrei Patache pentru că e jenant ce s-a întâmplat astăzi.

Nu cred că am vreo șansă să mai fac… Vreau să fac, să aduc un antrenor și să mai schimb ceva. Ca să evităm retrogradarea, mi se pare greu. Deja suntem jalnici, nu avem nicio șansă.

Eram atât de sigur că azi câștigăm… Este cel mai negru scenariu. Să nu bați în 20 de etape pe nimeni și să te bată penultima clasată, clar, 2-0, să nu dai un șut la poartă. Este incredibil cât de slabi suntem. Andrei a făcut ce a putut, dar nu avem vlagă”, a spus Valeriu Iftime, potrivit .

Considerat ca fiind cel mai bun jucător al celor de la FC Botoșani din acest sezon, Victor Dican a greșit impardonabil la golul lui Abdallah. .

“Pot doar să spun că îmi e rușine. Am ajuns în vestiar și m-am uitat în ochii celor care lucrează aici. Sunt supărați. Îi facem să sufere. Nu am cuvinte. Îmi e rușine. Am avut toți sprijin și din partea conducerii. A venit Valeriu Iftimie ieri și ne-a încurajat. Am avut discuții, ședințe și fotbal zero. Mi s-a părut că în prima repriză am dominat.

Diferența a fost că Politic a avut un șut și a dat-o la vinclu. Noi ne plimbam prin careu. E neputință. Prea o dăm în neîncredere, în teren, în antrenor. Acesta ne este nivelul. Nu mai este cu blocaj mental. Viața e grea și trebuie să fim puternici. Am făcut istorie, 20 de etape fără victorie. Toți suntem vinovați, cu mine în față.

Anul trecut am avut grup. L-am avut pe Sebi Mailat, care ne-a dat goluri când a trebuit. Nu mai suntem un grup. Nu mai jucăm ca echipă. Se vede. Nu este întâmplător ce se întâmplă. Nu pot să spun că renunț. Poate sunt nebun. Tata mi-a zis o vorbă. Trebuie să lupți de trei ori ca să primești o dată. Poate eu trebuie să lupt de 21 de ori. Trebuie luate niște decizii și să ne asumăm toți. Oamenii de aici suferă. Poate noi ne găsim echipe, dar ei ce fac?”, a spus Victor Dican.