FC Botoșani poate rămâne fără antrenor după înfrângerea cu Dinamo: „Fotbal zero!”. Reacție uluitoare a căpitanului Dican

Și Victor Dican, fotbalistul moldovenilor, a avut un discurs dur la adresa colegilor săi, spunând că nu au jucat deloc fotbal și că Dinamo a meritat victoria fără urma de îndoială.

FC Botoșani poate rămâne fără antrenor după înfrângerea cu Dinamo

FC Botoșani poate , scor 0-2, Mihai Ciobanu fiind supărat pe jucătorii săi: „E clar că meciul de astăzi… În primul rând, trebuie să-i felicit pe cei de la Dinamo și felicit suporterii care au venit în număr mare.

Despre noi, e clar că ultima poziție din clasament, care nu e deloc onorantă, e cea pe care o merităm în clasament. De multe ori, parcă fiecare joacă pentru el, ceea ce este o anormalitate”.

„Mai avem un meci, apoi vom trage linie și vom vedea ce vom face fiecare dintre noi. E posibil, sigur!”, a mai spus Mihai Ciobanu la finalul confruntării de pe teren propriu.

„Pot să spun doar că îmi e rușine!”

„Pot doar să spun că îmi e rușine. Am ajuns în vestiar și m-am uitat în ochii celor care lucrează aici. Sunt supărați. Îi facem să sufere. Nu am cuvinte. Îmi e rușine.

Am avut toți sprijin și din partea conducerii. A venie Valeriu Iftimie ieri și ne-a încurajat. Am avut discuții, ședințe și fotbal zero. Mi s-a părut că în prima repriză am dominat.

Diferența a fost că Politic a avut un șut și a dat-o la vinclu. Noi ne plimbam prin careu. E neputință. Prea o dăm în neîncredere, în teren, în antrenor”, a .

„Acesta ne este nivelul. Nu mai este cu blocaj mental. Viața e grea și trebuie să fim puternici. Am făcut istorie, 20 de etape fără victorie. Toți suntem vinovați, cu mine în față.

Anul trecut am avut grup. L-am avut pe Sebi Mailat, care ne-a dat goluri când a trebuit. Nu mai suntem un grup. Nu mai jucăm ca echipă. Se vede. Nu este întâmplător ce se îmntâmplă.

Nu pot să spun că renunț. Poate sunt nebun. Tata mi-a zis o vorbă. Trebuie să lupți de trei ori ca să primești o dată. Poate eu trebuie să lupt de 21 de ori. Trebuie luate niște decizii și să ne asumăm toți. Oamenii de aici suferă. Poate noi ne găsim echipe, dar ei ce fac?”, a mai spus Dican.