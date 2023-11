Vali Crețu, specialist în black-out! Cum a fost analizat la Fanatik faultul de „roșu”

Cel mai vehement a fost Vivi Răchită, cel care nu înțelege cum un fotbalist cu experiența lui Crețu face asemenea gafe, mai ales că în prima repriză fusese deja avertizat cu cartonașul galben. Nu a scăpat de critici nici Tavi Popescu, cel care a fost suspendat pentru meciul cu FCU Craiova tocmai pentru că luase cartonaș galben etapa trecută.

Cum a fost analizat la Fanatik faultul de „roșu” al lui Crețu

Asta, în condițiile în care MM Stoica îl avertizase pe tânărul fotbalist să se ferească de cartonaș galben, pentru că FCSB nu are prea multe soluții pentru regula jucătorului U21. ”Păi a zis Gigi aici în emisiune. I-a zis de trei ori MM, Tavi te rog frumos, nu lua galben că nu avem soluție pentru under la meciul cu Craiova. E, fix galben a luat!”, a povestit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Crezi că l-a anunțat cineva pe Crețu să nu ia galben? Și nu a luat galben, a luat direct roșu. Crețu a mai avut blackouturi. Așteptam să dea centrările în spatele porții, nu să ia galben. Dacă la 35 de ani nu-ți dai seama, să faci alunecarea aia. Înseamnă că nu ai nicio. Cu piciorul deasupra mingii, direct roșu. N-a luat galben. I-au zis mă, să nu iei galben. N-au luat galben, direct roșu a luat”, a replicat Vivi Răchită.

”De ce să faci asta? Meciul mergea într-o victorie liniștită. De ce să faci asta? E specialist în blackout? Se putea termina 2-2, că ți-a dat Blănuță repede golul”, a continuat Horia Ivanovici. Vivi Răchită și-a adus aminte acele momente când Vali Crețu juca la Mediaș și avea alunecări similare, deseori la limita regulamentului.

”Ține minte și când erau la Mediaș, are alunecările ălea. Dacă îți dai drumul prin alunecare nu poți să te mai oprești, decât în piciorul adversarului. Dar, dacă ținea talpa jos lua galben, așa ia două etape că a luat direct roșu”, a fost concluzia lui Răchită. Cu toate că a fost eliminat pentru un fault inexplicabil, fotbalistul a avut puterea să stea de vorbă cu presa la finalul victoriei cu FCU Craiova 1948.

Vali Crețu, prima reacție după ce a fost eliminat cu FCU Craiova 1948

”Trăiesc foarte mult meciurile. Bine că a ieşit bine şi sperăm să continuăm acest parcurs. Am început cu dreptul returul, am început foarte bine prima repriză. Spiritul ne-a lipsit în anumite meciuri şi am fost egalaţi. Trebuie să crezi şi să lupţi până la final. Sper şi cred că va fi sezonul nostru. Cum să nu fiu dezamăgit că am luat roşu? Îmi cer scuze faţă de toată lumea, chiar îmi pare rău.

Sunt bărbat, fac 35 de ani în curând şi sunt puternic. Ăsta e fotbal şi se poate întâmpla, nu contează vârsta. Felicit băieţii pentru cele 3 puncte. Trebuie să ne uităm mai mult la noi. Derby-ul este derby, va fi un derby foarte frumos şi sperăm să luăm cele 3 meciuri. Să fie pentru noi şi victorie şi multe goluri. Doamne ajută!”, a declarat Vali Creţu după meci.

