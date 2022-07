Gigi Becali, variantă surpriză pentru a renunța la FCSB: “Poate le las lor echipa, 33 procente fiecare”

Gigi Becali a fost dezamăgit de eşecul celor de la FCSB în faţa lui Saburtalo, în manșa întâi din turul doi preliminar al UEFA Europa Conference League.

Imediat după meci, , insistând că va încerca să îşi scoată banii. Acum însă vine și cu o altă variantă, surpriză.

ADVERTISEMENT

”Ori le las la fete 33 procente fiecare, ori le scap pe fete de povara FCSB. De ieșit, oricum ies”, spune Becali.

Gigi Becali a făcut o prioritate din calificarea FCSB în grupele celei de-a treia competiții continentale. Miza principală fiind veniturile pe care le-ar putea obține de la UEFA.

În aceste condiții, evident, înfrângerea de la Tbilisi, 0-1 cu Saburtalo, a reprezentat o cruntă dezamăgire pentru patronul FCSB. Care, la cald, imediat după meci, a anunțat că vrea să iasă din fotbal.

ADVERTISEMENT

”Eu cred că noi nu avem valoare. Fotbalul românesc… nu ştiu. Ok, zic de noi. Nu avem valoare, am rămas în urmă şi cu jucătorii şi cu sistemul de antrenament. Eu aşa cred. Ies din fotbal. Am luat hotărârea”, a spus Becali.

Nu este prima dată când acesta vorbește despre ideea de a face un pas înapoi. Iar o calificare obținută, joi, la capătul meciului retur, ar putea aduce o schimbare de atitudine.

ADVERTISEMENT

Aceeași stare de spirit

Pentru moment însă, starea sa de spirit nu s-a schimbat. Lucru demonstrat de declarațiile tranșante făcute în direct, la Sport.ro, în care a vorbit din nou despre ideea de a renunța.

”Vreau să scap de cheltuială, nu vreau să mai dau bani la fotbal. Să dai banii tăi la alții nu e cea mai mare nebunie? Să o finanțeze cei cărora le place nebunia.

ADVERTISEMENT

A fost vorba despre celebritate…Acum nu mă mai interesează că bagă unii mingea în poartă. Și să dau eu milioane la fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Le-am zis că am la bază și tâmplărie, că fotbaliști nu sunteți. Ăștia care nu vreți în cantonament. Păi te bate Clujul. 15.000, 20.000 de euro pe lună, de ce să dau”, a spus Becali.

Varianta surpriză

Cine va prelua FCSB dacă Gigi Becali renunță în cele din urmă la echipă? Ei bine, patronul echipei oferă o soluție-surpriză. ”De ieșit oricum ies. Ori le las la fete 33 procente fiecare, ori le scap pe fete de povară.

Cum să lași moștenire o gaură care trebuie umplută. Pe ele nici nu le interesează. Aia mică e mai…

Dar nu, nu le interesează. Ginere e altceva, dacă ar fi să fie nepot care să se ocupe de fotbal. Moștenirea mea de familie o împart la trei, nu doar uneia”, a declarat Becali la Pro Arena.

Reamintim, Gigi Becali are trei fete: Theodora, Alexandra și Cristina. Prima dintre acestea este căsătorită din 2019 cu Mihai Mincu și are împreună cu acesta o fetiță, iar alt copil este pe drum.

Alexandra Becali, Theodora și Mihai Mincu se ocupă în aceste momente cu afaceri pe piața imobiliară în zona Pipera.

Însă, tot Gigi Becali spune că va cântări bine această variantă. ”Mă bate gândul să termin ușor-ușor cu fotbalul. Nu știu în câți ani, dar nici nu poți să lași moștenire la familie o echipă de fotbal.

E patimă și te poate nenoroci, lași o afacere care toacă bani. Nu voi lăsa moștenire familiei mele o echipă de fotbal”.

Și-atunci? O altă pistă pe care o explorează este aceea de a-și recupera banii și de a obține un profit, fie el de mai mici dimensiuni. ”Trebuie să fac o strategie de recuperare a banilor și de câștig cât de mic. La ora asta, cinci milioane sunt banii dați și alea 10 milioane când am luat echipa de la Ministerul Apărării, iar ei nu mai recunosc. Echipa era praf, varză și trebuia să retrogradeze.

Sunt cam 15 milioane de euro, dar mai bagi și inflație. Am vândut teren cu 3 milioane, care acum face 50. Sunt 15 milioane, hai să spun cu totul 20 de milioane. Banii ăștia trebuie să-i scoți și pot să-i scot”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.