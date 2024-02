Vedeta America Express, cu zâmbetul pe buze după ce s-a vindecat de boala Lyme. Ce spune Adda despre familie și copilul ei

Pe Adda o cunoaștem cu toții foarte bine din perspectiva de artistă și de soție, după participarea la emisiunea ”Asia Express”, alături de soțul său, Cătălin. Artista este, însă, și o mamă devotată, iar astăzi aflăm mai multe despre relația dintre ea și fiul său, Alexandru. Și deși multe vedete aleg să își țină copiii departe de social media, Adda nu este una dintre ele și de multe ori își încântă fanii cu postări amuzante alături de fiul său. Înainte de a le face publice însă, cântăreața mereu se consultă cu cel mic.

Adda, despre postările alături de fiul său

”Nu îl expun chiar atât de mult și de fiecare dată când postez ceva cu el, îi cer acordul înainte. Chiar el mă roagă de multe ori să facem video-uri împreună. Se distrează maxim și este foarte creativ”, explică Adda, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pe Instagram, Alex pare un copil extrem de liniștit și ascultător, iar Adda ne-a spus și cum este când camerele de filmat se opresc. Și, susține cântăreața, nu are niciun fel dde bătăi de cap când vine vorba de junior. ”Alex e un copil bun, înțelept, amuzant și foarte sufletist și disciplinat.

E cuminte. Are și momente de răzvrătire, ceea ce e normal până la urmă. Avem o relație foarte sinceră și de prietenie. Are ca pasiune fotbalul și mă bucur că, deși are multe antrenamente și meciuri, învață foarte bine și e conștiincios”, ne dezvăluie artista.

Artista ne-a zis și cu cine seamănă micuțul Alex atât de liniștit, cu mami sau cu tati. ”Seamănă cu amândoi. E un copil făcut din cea mai mare dragoste și este 50% Adda și 50% Cătălin”, susține Adda.

Ce reguli a impus artista, în familie

Când vine vorba de pedepse, cântăreața este fermă. Doar că, recunoaște ea râzând, copilul este cel care își ceartă mai mult părinții, nu invers. Totuși, există o serie de reguli strice în familia ei. Iar acestea sunt legate de accesul fiului artistei la ”ecrane”.

”Mai mult el ne ceartă pe noi! Nu prea avem motive să îl certam, sincer. Nu pot să zic că îl pedepsim. Îi mai spunem doar că dacă vrea să se joace pe telefon, trebuie să și citească, măcar o pagină pe zi”, explică Adda.

În altă ordine de idei, Adda este o mamă chiar modernă. Și, explică ea, nu este de acord cu ideea că părinții au totdeauna dreptate. Iar când își dă seama că a greșit, se duce la fiul ei și îi cere scuze. Și îi și explică de ce, în acel moment, a luat respectiva decizie.

”Da. Evident (că îmi cer scuze, n. red.). Eu i-am explicat mereu ca adulții nu sunt perfecți, că sunt uneori copleșiți de tot ce se întâmplă în viața lor și nu reacționează mereu corect”, recunoaște vedeta. Iar asta este, mai spune Adda, secretul unei relații echilibrate între părinte și copil.

E adevărat, chiar dacă este o artistă foarte ocupată și solicitată, Adda face eforturi serioase să aducă un echilibru între profesie și familie. Iar pentru asta a învățat să își managerizeze timpul, chiar dacă, uneori, nu reușește să facă lucrurile așa cum i-ar plăcea.

”Nu știu dacă reușesc să o fac cel mai bine. Pot doar să spun că fac tot ce pot ca să fie bine. Uneori îmi iese, alteori dau rateuri. Dar tot ce fac, fac cu tot sufletul. Și urmează să lansez multă muzică și să petrec mult timp în studio. Sper să fie un an bun și prolific! În legătură cu vacanțele, e cam greu cu plănuitul din cauza concertelor și a meciurilor lui Alex. Până și vacanțele sunt spontane în familia noastră, dar, de obicei, ne iese pasența!”, mărturisește cântăreața.

Adda, afectată de cumplita boală Lyme

Deși mulți i-au criticat după stilul lor mult prea sincer și lipsit de perdea pe care l-au arătat lumii în cadrul emisiunii ”Asia Express”, minunată acasă. Sunt mai peste tot împreună, știu cum să se ajute reciproc și să-și facă viața mai ușoară unul altuia. Iar Cătălin i-a fost alături în fiecare secundă, atunci când Adda făcea tratamentul pentru cumplita boală de care a suferit: Lyme.

”Postez și plâng ca un copil. Am și băut un pic deși e 14.30. Ideea e că, acum 30 de minute, am vorbit cu medicul meu și mi-a spus că oficial am terminat tratamentul pentru boala Lyme! Probabil o să mai beau un pic mai târziu și o să plâng iar… și apoi o să mai beau și iar o să plâng”, spunea, acum câteva luni,