Adda e în culmea fericirii. Medicii i-au dat o veste foarte bună: ”Plâng ca un copil. Am terminat tratamentul pentru boala Lyme”

Fosta concurentă de la Asia Express e în culmea fericirii. Medicii i-au dat o . „Plâng ca un copil. Am terminat tratamentul pentru boala Lyme”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.

Adda e mai bucuroasă ca niciodată. Doctorii au anunțat-o că terapia și medicația pentru Lyme s-au încheiat

Adda e mai bucuroasă ca niciodată. Doctorii au anunțat-o că terapia și medicația pentru s-au încheiat după o perioadă foarte grea în care a fost nevoită să facă injecții. Cântăreața a trecut prin 80 de înțepături până acum.

ADVERTISEMENT

Tratamentul a fost unul complex, fiind vorba și de numeroase pastile. Fosta participantă de la Asia Express a mers periodic la o clinică pentru a face două proceduri care i-au ajutat organismul. Acestea sunt terapia hiperbară și terapia hipertermia.

„Postez și plâng ca un copil. Am și băut un pic, deși e 14.30. Ideea e că, acum 30 de minute, am vorbit cu medicul meu și mi-a spus că oficial am terminat tratamentul pentru Lyme!

ADVERTISEMENT

Probabil o să mai beau un pic mai târziu și o să plâng iar… și apoi o să mai beau și iar o să plâng…”, a scris Adda în urmă cu puțin timp pe pagina de Facebook. Cântăreața a distribuit două imagini în care apare cu zâmbetul pe buze.

Adda, încrezătoare în viitor legat de afecțiunea sa

Adda este încrezătoare și merge înainte cu capul sus în ciuda durerilor pe care le are din cauza afecțiunii de care suferă de câțiva ani. De când a aflat despre ce este vorba artista a sperat că lucrurile se vor îndrepta în direcția care trebuie.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, va rămâne cu unele sechele, dar vor fi puține la număr. Urmează să se testeze din nou în martie 2024 și își dorește să primească și atunci o veste bună din partea cadrelor medicale care o tratează.

„Fără simptome sau măcar simptome cât mai puține. Să pot trăi cu mai puțină frică. Poate chiar să alerg cât vreau și să fac sport. Și mai sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta.

ADVERTISEMENT

Să deschidă medicii ochii, să existe testări și protocoale de tratament. Sper multe… Pentru mine, dar și pentru cei ca mine. Cu Dumnezeu înainte!”, a spus Adda la un moment dat pe Instagram, scrie .