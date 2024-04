Vedeta Kanal D povestește totul despre conflictul cu Armin Nicoară: „Greu de spus”

Vedeta Kanal D care a participat la Insula de un milion a spus totul despre conflictul cu Armin Nicoară. Cei doi nu s-au înțeles mai deloc la început, iar acum s-au aflat și motivele.

Vedeta Kanal D, contre cu Armin Nicoară

Este vorba despre Carina, timișoreanca pe care publicul a urmărit-o și în emisiunea Bravo, ai stil. Vedeta Kanal D s-a reîntors la postul turc de televiziune, de data asta într-un reality-show de supraviețuire.

Din păcate, Carina a rezistat mai puțin la Insula de un milion decât la căci a fost de curând eliminată. Bruneta a povestit, printre altele, de ce nu-l plăcea foarte mult pe Armin Nicoară în competiție, la început, și cum a reușit să îl accepte în grupul ei de prieteni.

Întrebată cum l-a perceput în junglă, într-un mediu cu totul nou pentru artist, Carina a fost sinceră: „Greu de spus”.

Și a continuat: „Este un băiat foarte ok, cu care la început am avut contre. El face niște glumițe… Dar când am ajuns să îl cunosc mai bine, mi-am dat seama că nu este cu răutate. Mi-am dat seama că e total inofensiv. Nu m-a mai deranjat și l-am acceptat în grupul meu de prieteni”.

Saxofonistul i-a făcut o dedicație muzicală Carinei

La plecarea de la Insula de un milion, vedeta Kanal D a avut parte de o surpriză uriașă din partea lui Armin Nicoară și a colegilor. Bănățeanca a ascultat o dedicație specială, artistul improvizând o melodie pentru cea cu care la început a fost în bețe.

„Într-un timp atât de scurt am început să legăm prietenii, să ne atașăm unii de alții. Și, da, m-am emoționat”, a declarat Carina în

Carina a vorbit și despre ceilalți concurenți cu care a împărțit insula. Filip și Szilard sunt doi dintre băieții cu care tânăra s-a înțeles la fel de bine, despre care a avut numai cuvinte frumoase de spus.