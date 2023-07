Vedeta suspectă de cancer după Survivor România. În ce stare se află: ”Mi s-a tăiat filmul”

O vedetă de la Survivor România este suspectă de cancer. Starea ei de sănătate s-a degradat după ce a revenit din competiție. A slăbit enorm, iar acum este nevoită să își facă mai multe investigații.

Vedeta suspectă de cancer după Survivor România

A fost eliminată pe la începutul lunii martie, a revenit în țară, iar acum starea ei de sănătate nu e prea grozavă.

Alina Radi a vorbit într-un interviu recent despre ce se întâmplă în viața ei. După ce a revenit de la Survivor România, s-a confruntat cu probleme la nivelul pulsului, dar și al tensiunii.

Fosta concurentă spune că avea mici probleme la inimă, la fel ca și sora ei. Tocmai din acest motiv, a fost scutită și de sport foarte mulți ani. Lucrurile aveau să se complice însă în momentul în care medicul i-a spus altceva.

După Survivor România, Alina Radu a slăbit enorm. Are doar 58 de kilograme, iar asta deși este înaltă. Când a ajuns la medic însă și-a dat seama că are un nodul în gât. Acela a fost momentul în care lumea ei s-a prăbușit.

”În acel moment mi s-a tăiat filmul”

Vedeta de la Survivor România a întrebat dacă este vorba despre cancer însă nu a primit niciun răspuns afirmativ sau negativ. Aceasta a fost trimisă să facă mai multe investigații în regim de urgență.

Acum este programată, iar în săptămâna care urmează va merge pentru control și speră la un diagnostic corect. A fost nevoită să meargă la privat, în condițiile în care locuri în alte părți nu a găsit deloc.

„Da, am slăbit foarte mult, am 58 de kg, niciodată nu am avut atât, eu sunt și înaltă. Am slăbit din cauza stresului. Am mers la medic pentru a îmi face un control la inimă, aveam tensiunea foarte mare, pulsul foarte crescut, mă gândeam că ceva nu este ok.

Eu și sora mea ne-am născut cu o valvă mai subțire la inimă, care nu pulsează sau nu primește aer suficient, așa ni s-a spus în trecut. Eu am fost scutită de sport foarte mulți ani. La inimă mi s-a spus că este totul ok, însă când a urcat cu acel aparat spre gât, mi s-a spus: Ai un nodul la gât.

În acel moment mi s-a tăiat filmul, am întrebat dacă este cancer, mi s-a spus că nu știe, dar trebuie să urgentez controlul, să merg în regim de urgență să fac investigații. Nu am găsit loc, am mers la privat, m-au programat după 4-5 zile”, a declarat Alina Radi, , pentru .