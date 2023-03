Războinica Alina Radi a dat cărțile pe față. Câți bani a făcut la Survivor și ce spune de Kamara după ce l-a făcut praf

Alina Radi a dezvăluit care sunt motivele care au dus la eliminarea sa atât de rapidă de la Survivor România 2023. Deși nu i-a fost deloc ușor să supraviețuiască în junglă, artista susține că, cel puțin din punct de vedere financiar, a meritat.

Alina Radi a spus cât a câștigat la Survivor România 2023

Alina Radi a rezistat numai trei săptămâni la Survivor România, căci la scurt timp după ce și-a dat seama cât de grea este, de fapt, competiția, . După aceea, colegii au propus-o spre eliminare și, din lipsă de voturi, a și plecat acasă.

Odată ajunsă în țară, a fost invitată în platoul emisiunii La Măruță, unde a mărturisit cum s-a văzut experiența prin ochii ei. Cântăreața Războinică nu le poartă pică foștilor coechipieri, din contră, consideră că a câștigat mulți prieteni.

„Am fost eliminată pentru că așa a trebuit să fie. Lăsând la o parte comentariile care erau pe site-urile de socializare, ‘că precis ăștia mai stau și pe la hotel, mai mănâncă la vreun restaurant’. Se și vede la cum arătam toți acolo.

Sincer, pentru mine, când am plecat am zis că cea mai mică problemă la mine e mâncarea, că n-am nicio problemă dacă nu mănânc. Asta au fost primele zile, după mi-am dat seama că e problemă gravă.

Mi-a fost foarte greu. Mă așteptam și cu siguranță cred că aș fi rezistat mult mai mult dacă puteam să merg de la început. Mergând de la început cred că aș fi avut o altă motivație. Am câștigat prieteni, nu colegi, minunați, oameni extraordinari. Cea mai frumoasă experiență din viața mea, unică, și sunt recunoscătoare pentru ce am trăit acolo”, a spus Alina Radi.

Alina Radi, despre banii de la Survivor: „E bine”

Dar nu doar prieteni a câștigat fosta concurentă Survivor, dar și-a și rotunjit bine veniturile, după cum a reieșit dintr-o discuție pe care a avut cu prezentatorul emisiunii difuzată pe Pro TV.

„Foarte frumos. Ai câștigat bine? Sunt curios și de asta, nimeni nu vorbește. A fost bine și pe latura asta financiară?”, a întrebat-o Cătălin Măruță pe șleau pe fosta concurenta de la Survivor. Pusă în fața faptului împlinit, Alina Radi a mărturisit, fără să dea sume concrete, că a câștigat bani frumoși în cele trei săptămâni petrecute în junglă: „E bine, e bine!”.

Ce părere are acum Alina Radi despre Kamara

Totuși, cei prezenți în platou au încurajat-o pe Alina Radi și au susținut că având în vedere ce s-a întâmplat în ultima ediție de la Survivor România, este mai bine că nu se mai afla printre concurenți.

Cristi Mitrea a fost primul care a vrut să comenteze episodul, el simțind nevoia să-i atragă atenția luptătorului Alin Chirilă, despre care spune că l-a dezamăgit pentru prima oară, neavând un comportament profesional.

„E prima oară când vreau să punctez și să spun că sunt dezamăgit de Alin. Îl știu pe Alin, e un luptător care mie-mi place foarte mult. E prima oară când are o atitudine nesportivă.

Noi avem o conduită și un respect foarte mult față de luptătorii pe care îi avem în fața noastră indiferent de situație. Avem un control extraordinar de mare că și adrenalina e extrem de mare acolo, dar a greșit. Sunt sigur că e conștient de asta și atâta”, a afirmat Cristi Mitrea.

Totodată, nu l-a uitat nici pe Kamara, pe care l-a mai pus la zid și în trecut pentru atitudinea sa: „În rest de măscăriciul…cum îl cheamă…Am uitat. Ăsta care nu știe cine e și sare la bătaie cu toți…Kamara, una-două, sare la bătaie. Eu când îl văd pe Kamara că sare la bătaie, pe cuvântul meu, zici că e țânțarul ăla care comentează. M-a obosit”.

„Nu trebuie să-ți dărâmi echipa psihic”

Alina Radi a avut și ea un mic conflict cu Kamara la Survivor România, după ce în cadrul unui consiliu și că aduce mereu în față starea de sănătate a fiului său pentru a atrage atenția. Chiar și după ce a fost eliminată, Războinica și-a menținut părerea.

„Eu cred despre artistul Kamara că are mult mai multe realizări prin care ar putea să se facă remarcat. În mine s-a dat foarte mult pentru că mi-a ieșit porumbelul pe gură și am spus că este un caz social. N-am avut timp să stau și să fabulez o întreagă poveste, pentru că eram la consiliu, și pur și simplu, am spus-o.

S-a dat în mine foarte mult pe rețelele de socializare că m-am legat de copilul lui, făcându-l pe Kamara caz social. Eu n-am nimic cu copilul, n-am nimic cu copiii, sunt mamă. El din povestea asta a făcut un caz social.

Are suficiente realizări în viață cu care să se facă remarcat și pe care să insiste. Adică, vrei să câștigi o competiție, ai nevoie de bani pentru copilul tău, toată stima pentru cât se zbate pentru copil. Dar nu trebuie să-ți dărâmi echipa psihic”, a afirmat fosta Războinică.

Alina Radi e sigură că vor mai izbucni scandaluri între Faimoșii de la Survivor România

Totodată, Alina Radi a susținut că vor mai exista cu siguranță conflicte în echipa Faimoșilor și asta pentru că nu sunt o echipă unită, din contră, ar încerca tot timpul să-și pună bețe-n roate unul celuilalt.

„Mă așteptam să se explodeze și cu siguranță vor mai fi și alte altercații. Ei nu se bucurau că ei câștigau acel meci, ei se bucurau când unul dintre ei nu a adus punct. Sau dacă noi pierdeam, ei erau fericiți că noi am pierdut, nu că au câștigat ei. Ne făceau în ciudă, că ei au câștigat, că noi suntem slabi, că am pierdut”, a completat fosta concurentă de la Survivor România 2023.